Andrea Mariano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Andro, l’apprezzatissimo tastierista dei Negramaro.

Tra i grandi segreti del successo più che ventennale di una band come i Negramaro non c’è solo la voce e la penna di un grande frontman, quale Giuliano Sangiorgi, ma anche il talento degli altri membri della band. Ad esempio Andrea Mariano, conosciuto da tutti come Andro, un tastierista producer e musicista dalla carriera solida anche al di fuori del gruppo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Mariano: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita di Andrea Mariano, ma sappiamo che la sua passione per la musica nasce sostanzialmente con lui. Già all’età di soli 7 anni si appassiona al pianoforte. A 11 anni entra al conservatorio di Lecce, frequentato per nove anni. Durante l’adolescenza inizia a frequentare i locali del Salento, suonando in diversi gruppi.

Negramaro

Terminati gli studi superiori, s’iscrive all’università, in particolare a Giurisprudenza. L’amore per la musica è però troppo forte e lo porta prima ad abbandonare prima gli studi, poi a rinunciare all’esame finale al Conservatorio. Nel 2000 con altri cinque amici forma quindi una nuova band, i Negramaro. E da lì la sua carriera non si ferma più.

Al di là del progetto legato al gruppo, Andro è diventato nel corso del tempo anche un apprezzatissimo producer e compositore di musica elettronica, un amore nato ascoltando molto prog rock italiano e internazionale e reso evidente anche dalle intro elettroniche dei concerti della band.

Cosa fa oggi Andrea Mariano?

Insieme a tutti gli altri membri della band salentina, il 3 dicembre è stato annunciato da Amadeus per la prima volta tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Andrea Mariano: moglie e figli

Andrea Mariani si è sposato nel 2016 con la storica fidanzata Lavinia Biancalani, famosa fashion blogger toscana. Alla cerimonia, una grande festa tenuta a lungo segreta, hanno partecipato non solo tutti i membri della band, ma anche amici e colleghi come Biagio Antonacci e Gaetano Curreri.

Sai che…

– Verso i 15 anni aveva pensato di diventare un batterista, ma ha abbandonato i suoi sogni per problemi sia logistici che di ‘quiete pubblica’.

– Si è esibito anche da solista in molti club italiani.

– Dove vive Andro? Non sappiamo se sia rimasto in Salento, come molti compagni di band, o si sia trasferito come Giuliano a Roma o in altre città d’Italia.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha lavorato alla produzione di molte soundtrack per lungometraggi.

– Su Instagram Andrea Mariano ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM