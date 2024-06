Chi è Alberto Bertoli, il cantante figlio del grande Pierangelo

Alberto Bertoli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore emiliano figlio del grande Pierangelo.

A volte il talento non salta una generazione. Nella storia della musica italiana è capitato, ad esempio, a Fabrizio e Cristiano De André, ma anche a Pierangelo Bertoli e al suo talentuoso figlio, Alberto Bertoli. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista pronto a togliersi ancora moltissime soddisfazioni.

Chi è Alberto Bertoli: biografia e carriera

Alberto Bertoli è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 24 settembre 1980 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, anche grazie all’esempio paterno, ha iniziato molto presto a suonare la chitarra, e da ragazzo ha mosso i primi passi con il gruppo S.L.A.M. the door.

Chitarra

La prima grande opportunità della sua vita professionale gli è stata offerta proprio dal padre, Pierangelo. Insieme, nella fase finale della carriera di quest’ultimo, hanno infatti scritto canzoni e partecipato a vari concorsi, stringendo ancora di più il loro legame.

Nonostante la scomparsa prematura di Pierangelo, Alberto ha continuato la sua carriera, onorando il padre attraverso la musica, proprio come avrebbe voluto. Ha quindi cominciato una carriera da solista, pubblicando diversi album apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, tra cui Le cose cambiano, Il tempo degli eroi, Bertoli, Eppure soffia, Mistero per me e Stelle.

Cosa fa oggi Alberto Bertoli

Continua nella sua carriera da solista, e negli ultimi anni, per commemorare il ventesimo anniversario dalla scomparsa del padre, ha realizzato un album speciale, Due voci intorno a un fuoco, arricchito da alcuni duetti virtuali.

La vita privata di Alberto Bertoli: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che è sposato con Barbara Bellotti dall’11 marzo 2023, dopo una relazione lunga oltre 11 anni. I due hanno già avuto due figli, anche se non si conoscono i loro nomi.

Sai che…

– Per quanto riguarda il titolo di studio, si è laureato come logopedista.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Alberto Bertoli abita, almeno dovrebbe abitare, ancora a Sassuolo, la sua città natale.

– Oltre che di musica, è un appassionato anche di cucina.

– Su Instagram Bertoli ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alberto Bertoli, ecco una playlist presente su Spotify: