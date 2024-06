Chi è Alyosha, una delle più famose cantanti ucraine

Alyosha: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante ucraina protagonista anche all’Eurovision.

Diventata famosa grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Alyosha è senza ombra di dubbio in questo momento una delle cantanti ucraine più famose in tutto il mondo. Una star in grado di lanciare hit capace di superare i confini del paese per conquistare un posto nelle principali classifiche internazionali. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alyosha: biografia e carriera

Olena Oleksandrina Kučer-Topolja, questo il vero nome di Al’oša, è nata a Zaporižžja il 14 maggio 1986 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica fin da bambina, ha preso parte al coro della scuola, dimostrando molto presto di avere un talento innato. Dopo la laurea, ha firmato il suo primo contratto con un’etichetta discografica, dando il via alla sua carriera.

Bandiera dell’Ucraina

La grande occasione della sua carriera è arrivata nel 2010, quando è stata scelta come rappresentante del suo paese all’Eurovision Song Contest con il brano To Be Free, poi sostituita con Sweet People, in grado di arrivare fino al decimo posto in classifica.

Cosa fa oggi Alyosha

Scappata dall’Ucraina a causa della guerra, Al’oša è stata scelta nel 2023 per duettare con Rebecca Ferguson in occasione dell’Eurovision Song Contest di Liverpool. Le due si sono esibite per mandare un massaggio di pace.

La discografia in studio

2010 – A World Outside Your Door

2015 – Točka na karte, čast’ 1

2015 – Točka na karte, čast’ 2

2017 – Malen’kij sekret

2019 – Zolota seredina (con Vlad Darwin)

La vita privata di Alyosha: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che fino al 2011 ha vissuto con Vadim Lysytsya, il suo produttore, con cui aveva cominciato a frequentarsi fin da giovanissima.

Dopo aver concluso questa relazione, si è sposata nel 2013 con Taras Topolia, altro cantante ucraino. Insieme hanno avuto tre figli, di cui non conosciamo i nomi.

Chi è Taras Topolia, il marito di Alyosha

Nato il 21 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli a Kiev, Taras è un cantante tra i più famosi in Ucraina, ma si è fatto conoscere anche a livello internazionale come leader della band Antytila.

Sai che…

– Non sappiamo dove abiti oggi insieme alla sua famiglia.

– Per quanto riguarda il titolo di studio, si è laureata all’Università nazionale delle arti e della cultura di Kiev.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Alyosha ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alyosha, ecco una playlist presente su Spotify: