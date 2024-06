Quello che non sai su Sandy Marton, il cantante di People from Ibiza

Sandy Marton: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’artista scoperto da Claudio Cecchetto.

Gli anni Ottanta sono stati gli anni d’oro di Claudio Cecchetto, talent scout e produttore che ha lanciato alcuni dei più importanti uomini dello spettacolo italiano, da Amadeus a Jovanotti, passando per Max Pezzali, ma che ha anche dato vita ad alcuni fenomeni stranieri arrivati in vetta a tutte le classifiche. Ad esempio, Sandy Marton, forse il più famoso artista croato sulla scena internazionale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sandy Marton: biografia e carriera

Aleskandar Marton, questo il suo vero nome, è nato a Zagabria il 4 ottobre 1959 sotto il segno della Bilancia. Figlio del console iugoslavo in Italia, negli anni Settanta si trasferisce a Milano. Una scelta che cambierà la sua vita. Alto e molto piacente, viene notato nel 1982 da Claudio Cecchetto, talent scout tra i più importanti in Italia. Il noto produttore intravede fin da subito in lui le potenzialità per farne un idolo dei più giovani.

Claudio Cecchetto

Sceglie così di metterlo sotto contratto, e l’anno dopo lo fa esordire con il nome di M. Basic. Solo nel 1984 adotta ufficialmente il nome d’arte con cui ancora oggi è conosciuto, e viene lanciato ufficialmente sul mercato discografico con un brano in lingua inglese destinato a fare la storia della musica da discoteca in Italia: People from Ibiza.

Grazie anche a un look studiato fin nei minimi dettagli, con un capello biondo e lungo, tastiera elettronica a tracolla e giacche extra-large, un look che lo rende quasi un personaggio da cartone animato giapponese, diventa l’idolo delle ragazzine e il suo brano raggiunge la vetta delle classifiche di mezza Europa.

Si conferma su altissimi livelli anche negli anni successivi, gazie a brani come Camel by Camel ed Exotic & Erotic. Debutta con un vero album, Modern Lover, nel 1986, raggiungendo il decimo posto della classifica italiana. Sul finire degli anni Ottanta però il suo successo inizia a declinare.

Insofferente alle regole dello show-biz, decide di liberarsi dalle catene e di assecondare il proprio spirito nomade. Parte quindi per la Spagna e abbandona il mondo della musica, ritirandosi a vita privata proprio nell’isola di Ibiza. Prova a tornare in auge negli anni Novanta, ma non ritrova più il successo di dieci anni prima.

Cosa fa oggi Sandy Marton

Ha partecipato non molti anni fa all’Isola dei famosi, ma in generale ha mantenuto il basso profilo, preferendo rimanere ai margini del mondo dello spettacolo. Solo negli anni Duemilaventi è stato riportato in auge da Amadeus in programmi come Arena Suzuki.

La discografia in studio

1986 – Modern Lover

1996 – Erase una vez

La vita privata di Sandy Marton: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale dell’artista lanciato da Cecchetto si conoscono pochissimi dettagli. Persona molto riservata, preferisce vivere nell’isola di Ibiza e Formentera, non lontano dalla spiaggia di Ses Salines, prendendo parte di tanto in tanto a trasmissioni ed eventi in cui canta i suoi successi. Non ha una fidanzata né una moglie, vive felicemente da solo con il suo amato cane.

In passato ha avuto, comunque, almeno un flirt con un personaggio famoso del mondo dello spettacolo come Alba Parietti.

