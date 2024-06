Chi era Bino, il cantante diventato famoso con il brano Mama Leone

Bino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore Benedetto Arico, famoso per il brano Mama Leone.

Più famoso probabilmente all’estero che in Italia, Bino è stato un cantautore in grado di farsi apprezzare per la sua fantasia e versatilità, soprattutto sul finire degli anni Settanta, pur senza diventare mai un vero ‘big’ della musica mondiale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Bino: la biografia e la carriera

Benedetto Arico, questo il vero nome di Bino, nacque a Contessa Entellina, in provincia di Palermo, il 24 aprile 1953 sotto il segno del Toro. Figlio di un impresario edile e di una responsabile immobiliare, avrebbe dovuto continuare a lavorare nell’azienda di famiglia. Ma i suoi sogni erano altri. Decise quindi di trasferirsi nel 1975 in Germania per cercare di ‘sfondare’ nel mondo della musica.

Stabilitosi prima a Oldenburg, trovò maggior fortuna nel 1978, quando si spostò ad Amburgo e incontro alcuni produttori che decisero di dargli un’opportunità. Nello stesso anno registrò la canzone Mama Leone, prodotta da Drafi Deutscher. Fu un successo clamoroso, da oltre venti milioni di copie vendute nel mondo, con posizionamento in classifiche importanti come quella tedesca, belga e olandese.

Forte di questo successo, registrò successivamente un intero album e pubblicò nel 1979 un altro singolo piuttosto apprezzato, Bambino. Non riuscì però a imporsi come nel caso della prima canzone. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta divenne quindi gestore di diversi pub, e lavorò anche come produttore musicale.

Trasferitosi a Mallorca negli anni Duemila, aprì un pub su una spiaggia molto famosa. Tornò alla musica ne 2003 con il brano Buona sera, che non ottenne grande successo. Registrò il suo ultimo album, Emozioni, a Mallorca, per poi tornare a vivere nella sua città natale. Morì a Palermo il 19 ottobre 2010.

La discografia in studio

1978 – Mama Leone

1979 – Bambino

1980 – Bino

1996 – Il Siciliano

2008 – Emozioni

La vita privata di Bino: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non conosciamo molti dettagli sulla famiglia di Bino. Non sappiamo se sia stato sposato e abbia avuto figli.

Sai che…

– Studiò architettura per volere dei genitori, prima di cercare l’avventura nel mondo della musica.

– Inizialmente in Germania lavorò come venditore di gelati.

– Nel 1997 Bino svelò una verità di cui nessuno era a conoscenza: la canzone Mama Leone, secondo lui, era dedicata a Madre Teresa.

