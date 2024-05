Caso Iovino: Caterina Balivo difende Fedez

La conduttrice Caterina Balivo ha parlato del caso Iovino sostenendo che Fedez sia stato ingiustamente coinvolto nella vicenda.

Durante il suo programma “La volta buona”, Caterina Balivo ha parlato del caso che negli ultimi giorni sta tenendo occupate le prime pagine dei giornali di gossip. Fedez è infatti stato accusato di aver partecipato al pestaggio di Cristiano iovino avvenuto a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile. La conduttrice ha espresso i suoi dubbi sul coinvolgimento del rapper.

Le parole di Caterina Balivo

Nel corso del programma è andato in onda un servizio in cui veniva riassunta la vicenda del pestaggio a Cristiano Iovino, personal trainer noto per il famoso “caffè” con Ilary Blasi. Al termine del servizio, Balivo ha difeso il rapper: “Sì, però in tutto questo c’è da dire che Fedez al Salone del libro ha detto: ‘Io non c’ero. Non c’entro pensiamo a cose più gravi’. “”

È vero che se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stata la notizia,” – prosegue – “ma comunque la notizia era uscita per Iovino. E in tutto questo nessuno ha denunciato, sono stati i vigilantes a chiamare“.

Fedez

Fedez iscritto nel registro degli indagati

Da poco ore è stata diffusa la notizia che Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano. L’accusa nei confronti del rapper è di rissa, lesioni e percosse in concorso ai danni di Cristiano Iovino. L’aggressione, secondo quanto riportato, sarebbe avvenuta intorno alle 3.30 del mattino, in via Traiano.

Domenica, poco prima del suo intervento al Salone del Libro di Torino, Fedez si era difeso da queste accuse. Il cantante sosteneva di non essere presente al momento della rissa e di essere totalmente estraneo ai fatti. Tuttavia la sua versione dei fatti è discordante rispetto a quella fornita dai due vigilantes che hanno riferito l’accaduto ai carabinieri. Non ci resta che aspettare gli ulteriori sviluppi della vicenda per scoprire la verità dei fatti.