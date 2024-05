Elettra Lamborghini, piercing incastrato nella lingua: “Non si toglie”

Elettra Lamborghini ha reso i follower partecipi di un momento molto particolare: ha deciso di ripararsi da sola il piercing alla lingua.

Il piercing alla lingua di Elettra Lamborghini le è rimasto incastrato e non riesce più a sfilarselo. Di fronte a questa bizzarra emergenza, però, lei non si perde d’animo e decide di ricorrere al fai da te. La cantante, nelle sue storie Instagram, si è ripresa mentre era intenta a riparare il suo piercing utilizzando delle pinze.

Elettra Lamborghini: le storie Instagram

“Amici del pubblico ho un disagio…” – esordisce Lamborghini nelle storie – “praticamente, non so come dirlo… La pallina sotto il piercing si è staccata”. Poi mostra la lingua a favore della telecamera: “Quindi mi è rimasto il ‘marchingegno’ che si avvita dentro. Io ho provato a tirarlo su, ma rimane incastrato. Perciò non so come tirarlo via. Adesso vado a prendere le pinze. Ho già provato con le pinzette per i peli, ma non va. Non so come toglierlo”.

Elettra Lamborghini

Il meccanismo che normalmente permette al piercing di sfilarsi si è rotto, ma lei non si perde d’animo e decide di sistemarlo da sola utilizzando delle pinze sterilizzate. “Amici del pubblico maschile e del pubblico femminile, non mi fate la filippica” – dice Elettra – “perché voi mettete in bocca cose molto peggio di queste…va bene? Cosa mi tocca fare!”. Poi puntualizza: “E’ ovvio che se adesso non funziona io vado da un piercer, ma il piercer fa la stessa cosa, quindi in realtà chi fa da sé fa per tre”.

Tutto bene quel che finisce bene

Nell storia successiva, Elettra finalmente riesce nel suo intento e, dopo vari tentativi, afferra con le pinze l’estremità della barbell e svita l’aggeggio riuscendo a liberare la lingua dal piercing ormai inutilizzabile. “Ecco, ce l’ho fatta, sono un genio” – è il commento sollevato della cantante.