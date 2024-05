BigMama agli I-Days: aprirà il concerto di Doja Cat

Confermata la presenza di BigMama agli I-Days Milano Coca-Cola 2024: la rapper aprirà il concerto di Doja Cat.

La lineup della quarta giornata degli I-Days Milano Coca-Cola 2024 si arricchisce di nomi prestigiosi: è stata annunciata la partecipazione di BigMama come opening act di Doja Cat. L’evento, che si svolgerà presso l’Ippodromo SNAI il prossimo 27 giugno, vedrà anche l’esibizione di Hemlocke Springs, giovane cantautrice del North Carolina.

I fan possono già assicurarsi i biglietti attraverso i canali di vendita ufficiali TicketOne e Ticketmaster, preparandosi a vivere una serata indimenticabile all’insegna della migliore musica contemporanea.

Un anno ricco di successi per BigMama

Il 2024 segna un punto di svolta nella carriera di BigMama, la rapper campana che ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano presentato, “La rabbia non ti basta“, e il successivo album “Sangue” le hanno permesso di affermarsi nel panorama musicale nazionale.

Oltre alla sua partecipazione agli I-Days Milano Coca-Cola, BigMama sarà anche una delle protagoniste del Heroes Festival 2024, evento che si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. BigMama ha inoltre deciso di condividere con il pubblico un pezzo della sua vita attraverso la pubblicazione del libro “Cento occhi“.

BigMama

L’artista descrive l’opera come un viaggio personale mirato a fornire sostegno e comprensione, usando la propria esperienza come fonte di ispirazione per chi affronta periodi di difficoltà.

L’apertura di Hemlocke Springs e l’attesa per Doja Cat

Prima che Doja Cat e Big Mama salgano sul palco, sarà Hemlocke Springs a dare il via alla serata musicale del 27 giugno. La giovane artista americana, nata nel 1998, ha catturato l’attenzione del pubblico internazionale nel 2022 con il singolo “Girlfriend“, diventato virale su TikTok. Il suo EP “Going…Going…Gone!“, uscito nel settembre dello scorso anno, ha consolidato la sua reputazione come talento emergente nel panorama della musica indipendente.

Doja Cat, d’altra parte, arriva in Italia forte del successo del suo quarto album “Scarlet” e di una performance memorabile al Coachella Valley Music and Arts Festival in California. Questo sarà il suo debutto dal vivo nel Paese, un’occasione attesissima dai fan italiani e non solo.

L’evento degli I-Days Milano Coca-Cola 2024 si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti della musica, riuscendo a unire artisti di fama internazionale e talenti in ascesa in una lineup eccellente e variegata.