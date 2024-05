Concerto di Radio Italia Live 2024: ecco la scaletta

Questa sera si terrà a Milano il concerto di di Radio Italia Live 2024: ecco gli artisti che saliranno sul palco.

Il concerto Radio Italia Live è pronto a illuminare ancora una volta il cuore di Milano, in Piazza Duomo, questa sera mercoledì 15 maggio a partire dalle 2.40. Un evento tanto atteso che offre l’opportunità di vivere in diretta le performance di alcuni fra i più acclamati interpreti della musica italiana.

Sul palco si esibiranno, tra gli altri, Geolier, Annalisa, Emma, Ghali e Mahmood. Per chi non avesse la fortuna di essere presente fisicamente, l’evento sarà comunque accessibile attraverso una diretta televisiva, consentendo così a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un istante dello show.

Un Appuntamento Immancabile

Il Concerto di Radio Italia Live si conferma come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica italiana. Quest’anno, oltre alla serata milanese, è prevista un’ulteriore data a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il 27 giugno, ampliando così la portata dell’evento.

Le performance spazieranno tra le hit del momento, le novità musicali e, per chi ha partecipato, anche i successi sanremesi. Il palco vedrà alternarsi grandi nomi come Ultimo, Alessandra Amoroso, Ghali e Mahmood, assicurando una serata all’insegna dell’alta qualità musicale.

L’orchestra di Radio Italia Live, sotto la direzione del Maestro Bruno Santori, accompagnerà le performance sul palco, garantendo una resa musicale di altissimo livello. La conduzione dell’evento sarà affidata a un team di voci note di Radio Italia, tra cui Giuditta Arecco e Daniela Cappelletti.

Come seguire il concerto

Per chi desidera seguire il concerto da casa, ci sono molteplici opzioni. La diretta sarà disponibile sia in televisione che in radio, a partire dalle 20:40, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, oltre che su Radio Italia solomusicaitaliana e su vari altri canali e piattaforme, inclusi Radio Italia Tv e il sito radioitalia.it.

L’evento sarà inoltre fruibile tramite le app ufficiali di Radio Italia, disponibili per diversi sistemi operativi, e sui dispositivi Echo di Amazon. Per un’esperienza interattiva, gli spettatori potranno condividere le loro impressioni sui social network utilizzando l‘hashtag ufficiale #rilive, unendosi così alla conversazione globale su uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.