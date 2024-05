Holden: il 24 maggio esce “Joseph”, il suo nuovo EP

Joseph Carta, in arte Holden, ha annunciato che il 24 maggio uscirà per Tarma Records il suo nuovo EP intitolato “Joseph”.

Holden è pronto a fare il grande salto nel mondo della musica con l’annuncio del suo EP “Joseph“, che promette di essere una pietra miliare nella sua ancora giovane carriera. La pubblicazione di questo progetto è prevista per il prossimo 24 maggio sotto l’etichetta La Tarma Records, gestita da Marta Donà, nota per aver lavorato con grandi nomi del panorama musicale italiano.

Questo EP rappresenta non solo un traguardo significativo per Holden, ma suggella anche una collaborazione che potrebbe aprire le porte a svariate opportunità future.

Holden: un percorso ricco di successi

Prima di arrivare all’importante annuncio del suo EP, Holden ha percorso un cammino di crescita e affermazione all’interno del panorama musicale italiano, in particolare grazie alla sua partecipazione ad Amici.

Il suo percorso nel talent show è stato segnato da un importante apprezzamento del pubblico, evidenziato dai significativi numeri di ascolti su Spotify dei suoi singoli “Nuvola” e “Dimmi che non è un addio“, e dall’aggiunta di altri brani che hanno rafforzato il suo percorso artistico, preparando il terreno per l’uscita di “Joseph”.

Il lancio del primo EP da parte di Holden non è soltanto il risultato del suo impegno e talento ma anche della visione della sua etichetta, che ha creduto nelle sue potenzialità. La Tarma Records, con a capo Marta Donà, ha scelto di investire su di lui, riconoscendo in Holden un artista dalle grandi possibilità. Questa scelta conferma la tendenza dell’etichetta di puntare su talenti emersi da contest musicali, seguendo una strada che ha già portato al successo nomi come Angelina Mango.

Anticipazioni sul contenuto dell’EP

Microfono cantante

“Joseph” non sarà solo una raccolta dei successi di Holden ad Amici ma includerà anche pezzi inediti, aumentando l’attesa e la curiosità intorno al progetto. Tra i brani già noti e che hanno ottenuto la certificazione oro, “Dimmi che non è un addio” si segnala per aver stabilito il record di stream nella storia del programma Amici, confermando il grande interesse del pubblico per la sua musica. Inoltre, l’inclusione di collaborazioni promette di arricchire ulteriormente il valore dell’EP, sottolineando la capacità di Holden di lavorare sinergicamente con altri artisti.