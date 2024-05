Bruce Springsteen: in arrivo un film sul suo ultimo tour mondiale

Ad ottobre uscirà “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”, un docu-film sul tour mondiale 2023 -2024.

Bruce Springsteen, icona del rock mondiale, è al centro di un nuovo progetto cinematografico che promette di avvicinare ancora di più i suoi numerosi fan alla leggenda vivente della musica. Con l’annuncio del documentario “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”, diretto da Thom Zimny, gli appassionati avranno l’opportunità unica di immergersi nel tour mondiale 2023-2024 dell’artista e della sua storica band.

Un viaggio intimo nel backstage

Il documentario offre un accesso senza precedenti ai preparativi che precedono ogni spettacolo, con riprese dedicate alle prove e ai momenti di vita quotidiana nel backstage. Questa prospettiva intima permette di scoprire il processo creativo dietro la genesi della scaletta di ogni concerto, illustrando il lavoro meticoloso e la passione che Bruce Springsteen e la E Street Band riversano nella loro musica. Inoltre, conversazioni dirette con Springsteen arricchiscono il documentario, offrendo riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla sua visione artistica.

Il documentario si inserisce in un più ampio contesto di narrazione autobiografica intrapresa da Bruce Springsteen negli ultimi anni. Con opere precedenti come il libro “Born to Run”, il documentario “Springsteen on Broadway”, e i film “Western Stars” e “Letter to You”, Springsteen ha condiviso con il mondo aneddoti e riflessioni personali, arricchendo l’immaginario comune sulla sua figura e sulla sua musica.

Bruce Springsteen

“Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band” va dunque a integrare questa ricca collezione di memorie, offrendo ai fan una nuova dimensione di vicinanza all’artista.

Gli altri progetti di Bruce Springsteen

Questo docu-film di prossima uscita non è l’unico progetto cinematografico a cui l’icona del rock sta lavorando. Sembra infatti che sia in cantiere un film autobiografico, intitolato “Deliver Me From Nowhere”, sulla realizzazione dell’album del 1982 “Nebraska“. Jeremy Allen White, noto per il suo ruolo in “The Bear”, è in trattative per interpretare Springsteen nella pellicola.