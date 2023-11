Annalisa si racconta smentendo le voci insistenti sulla sua presunta gravidanza, e parlando dei suoi rapporti con Elodie ed Emma.

Durante un’intervista al Corriere della Sera, Annalisa Scarrone racconta alcuni episodi della sua vita privata, affrontando l’ultimo gossip sulla sua presunta gravidanza (da lei smentita). Un pettegolezzo inutile, nel bel mezzo di uno dei periodi più floridi per la sua carriera.

Annalisa e le voci sulla presunta gravidanza

Intervistata dal Corriere della Sera, Annalisa Scarrone riprende la questione del fastidioso gossip sulla sua presunta gravidanza. Dopo il suo matrimonio riservatissimo celebrato con Francesco Muglia, i media non hanno potuto fare a meno di imbrattare la sua sfera privata di fake news.

Nonostante l’estrema riservatezza della cantante, i rumors sono riusciti a colmare i giornali della notiziona del momento: Annalisa è incinta! Ma è stata la stessa artista, poi, a smentire tutto. “Ho già detto quanto sia stata indelicata” la questione, dichiara.

Poi aggiunge: ““Mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private”.

I rapporti con Elodie ed Emma

Bombardata dai riflettori anche nella sua vita privata, Annalisa evidenzia quanto sia importante la solidarietà femminile, anche per non sentirsi sola in alcuni momenti alquanto difficili, se così possiamo definirli.

L’artista parla quindi dei rapporti con le sue colleghe, Elodie e Emma, per cui lei stessa tifa. “Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra”, dichiara aggiungendo che “Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare”.

Molti si chiedono se ci potrebbe mai essere una collaborazione fra loro tre in futuro, ma la cantante risponde: “Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente“.

