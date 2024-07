Angelina Mango, dedica al fidanzato: “Mi sta salvando la vita”

Durante un concerto, Angelina Mango ha fatto una dolcissima dedica al fidanzato Antonio Cirigliano: ecco cosa ha detto.

Il primo tour europeo di Angelina Mango sta andando benissimo: la vincitrice di Sanremo 2024 si è esibita in Spagna, Svizzera ed Inghilterra e ad ottobre inizierà i concerti nei palazzetti italiani. Sul palco la cantante cerca sempre una connessione con il suo pubblico e durante uno degli ultimi show ha fatto una dedica emozionante al suo fidanzato, Antonio Cirigliano.

Angelina Mango: la dedica al fidanzato Antonio Cirigliano

Durante l’esecuzione di “Diamoci una tregua“, brano tratto dall’ultimo album “Pokè Melodrama“, Angelina ha interrotto per un momento il concerto per presentare ai fan il fidanzato, Antonio Cirigliano, presente sul palco come suo chitarrista.

Angelina ha prima raccontato come è nata la canzone e poi ha fatto una bellissima dedica al ragazzo: “Grazie ragazze, questa canzone quando ho iniziato a scriverla pensavo a lui, io voglio che voi facciate un grandissimo applauso alla persona che probabilmente mi sta salvando la vita, Antonio Cirigliano alla chitarra“.

lei che dice queste parole dopo diamoci una tregua piango loro sono i miei genitori non per caso pic.twitter.com/3F57OT4jmN — betta🦋poké melodrama (@vogliadiviv3re) July 14, 2024

Angelina e Antonio stanno insieme da più di due anni e recentemente sono andati a convivere a Milano. La cantante è molto riservata sulla sua vita privata, raramente parla di lui o si mostra sui social con il fidanzato.

Un tour di successo

In questi mesi, Angelina Mango sta facendo parlare di sé non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la straordinaria onda d’affetto che sta ricevendo in ogni città in cui si è esibita con il suo tour. Il suo percorso l’ha già portata attraverso Italia, Spagna, Inghilterra e Svizzera, e sembra non volersi fermare qui.

Con una serie di concerti programmati nei palazzetti a partire da ottobre, Angelina sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Molti video ripresi dai fan durante le sue performance live sono diventati virali sui social.