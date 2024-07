Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli: “Incita all’odio contro di me”

Dopo l’articolo sul processo che lo vede imputato per stalking, Morgan ha deciso di denunciare Selvaggia Lucarelli per incitazione all’odio.

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web l’articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano in cui la giornalista ha ricostruito la storia del processo per stalking in cui è imputato Marco Castoldi, in arte Morgan. L’artista è infatti accusato di aver perseguitato e diffamato la sua ex compagna, Angelica Schiatti.

Oggi, sui social, il cantante ha pubblicato un post in cui annuncia di aver deciso di denunciare Lucarelli, perchè, secondo lui, inciterebbe all’odio nei suoi confronti.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli: “Risponderà in tribunale”

In un post condiviso su Instagram, Morgan ha scritto: “Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono“.

Nell’articolo uscito pochi giorni fa, la giornalista lo accusa di aver diffuso video erotici della sua ex senza il suo consenso, lui risponde così: “Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho“.

Poi conclude: “Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata“. Sotto al post non si possono lasciare commenti: Morgan ha infatti deciso di disattivarli.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Il post di Morgan ha come sfondo una foto in cui si distingue chiaramente una strada alberata. Dopo poche ore, Angelica Schiatti, l’ex compagna di Morgan che lo ha denunciato per stalking, ha fatto emergere un dettaglio inquietante.

La donna ha infatti condiviso nelle sue storie lo screenshot del post di Morgan scrivendo: “Questa nella foto è la via di casa mia. A 200 metri da casa mia, dove ovviamente non posso tornare perché ho paura“. Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso la storia di Angelica, aggiungendo poi il commento: “Mi aspetto che la legge si dia una mossa, ora“.

Morgan

Poi in un’altra storia ha scritto: “Comunque sono anni che questo disperato annuncia di avermi denunciato perché i giornali riprendano le sue balle. Ovviamente mai arrivata alcuna denuncia, lo fa perché i giornali facciano da megafono“.