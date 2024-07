Pupo rivela: “Ho beccato mia madre a letto con il postino”

In una recente intervista, Pupo ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata, tra cui la scoperta del tradimento della madre.

Enzo Ghinazzi, da tutti conosciuto come Pupo, ha sempre avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, tanto che adesso si trova in una relazione bigama con due donne. In un’intervista per il Corriere della Sera, il cantante ha parlato di questo suo lato inquieto, rivelando che secondo lui tutto è nato quando, a 12 anni, scoprì che la madre tradiva il padre con il postino.

Pupo: “La colpa di come sono sentimentalmente è sua”

“Sono entrato in camera, li ho visti e me ne sono andato.” – rivela Pupo al Corriere – “Ci ho scritto su una canzone, non è mai uscita. All’inizio pensai male di lei. La colpa di come sono sentimentalmente è sua. Tradì papà con un paio di uomini, non di più. Da grande ho capito, perdonato”.

“Lui era il postino del paese, giocava d’azzardo e faceva mancare i soldi alla famiglia, non era facile stargli accanto. Successe un casino, però non si sono mai lasciati.” – prosegue il cantante. Poi racconta di essere stato profondamente segnato da questo episodio: “Le cose brutte non so tenerle dentro. Anche a dei miei amici ho riferito di aver visto le loro mogli con altri. Non posso tacere, bisogna avvisare, è terribile essere ingannati così”.

Pupo

La relazione con due donne

Sono anni che Pupo parla apertamente e senza remore della sua relazione bigama con la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e con Patricia, con cui ha una storia dal 1989. A proposito della sua relazione a 3 ha rivelato: “Non lo consiglio e non me ne vanto. Per noi è accaduto gradualmente, non senza sofferenza. Abbiamo superato il gran premio della montagna, oggi rappresentiamo un mezzo miracolo, siamo uniti”.

“In futuro i poliamori saranno sempre più frequenti, io sono stato un pioniere” . Poi il cantante ammette anche di aver tradito più volte le due donne: “Al 99 per cento non mi scoprivano, riuscivo a inventare scuse assurde, con l’arroganza di chi è certo di passarla liscia”.