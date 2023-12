Non si fermano le critiche al talent da parte dell’ex insegnante di Amici.

La discussione tra Luca Jurman, cantante ed ex insegnante del talent show “Amici“, ed Lda, figlio di Gigi D’Alessio è nata dopo la critica al programma fatta da Jurman il quale si è accanto su un presunto nepotismo all’interno dello show (“dove si alternerebbero solo ‘figli e figliastri‘”) e contro l’uso dell’autotune.

Lda, a quel punto, aveva replicato alle parole dell’ex insegnante, in quanto sentitosi preso in causa dal momento che ha partecipato al programma ed è un “figlio d’arte”. Jurman, nelle ultime ore, ha voluto continuare il botta e risposta, precisando però di non aver mai attaccato i figli d’arte.

La replica di Jurman

Per rispondere a Lda, il quale si era sentito preso in causa dopo le affermazioni dell’ex insegnante di Amici, Luca Jurman ha pubblicato un video su TikTok.

“Caro Lda ci ho messo un po’ per rispondere pubblicamente alle tue storie riferite a me“, ha esordito il cantante per poi proseguire così: “Come ho ribadito più volte io non ho nulla contro i figli d’arte. Anche perché ne conosco molti che godono di stima e non solo mia. A me non interessa di chi uno è figlio, può esserlo anche del Papa, l’importante è che il talento sia indiscusso e che dimostri, anche con il tempo, la sua reale voglia e impegno per raggiungere l’unicità e l’eccellenza“.

Per quanto riguarda il presunto nepotismo all’interno del programma, specifica che “la frase ‘figli e figliastri‘ in realtà è un proverbio che descrive le ingiustizie di trattamenti differenti che spesso vengono adottati all’interno del programma Amici“.

Sull’autotune ed i correttori in generale, invece, dichiara: “non sono sempre totalmente contro il loro utilizzo se vengono veramente usati in modo particolare“. Tuttavia, “quello che però io non posso accettare è che questi vengano usati in una scuola di canto come strumenti di sostituzione della capacità canora“.

Per concludere, ha poi invitato Lda ad un confronto in diretta, in modo da poter discutere meglio sulle posizioni divergenti.

