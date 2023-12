Natale indimenticabile per Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: tra i regali spunta la proposta di matrimonio.

Sul profilo social di Ignazio Boschetto, membro de Il Volo, è comparso un post pubblicato da Michelle Bertolini che immortala gli anelli della proposta di matrimonio. La foto ha fatto immediatamente il giro del web, ed i fan del gruppo si sono immediatamente dimostrati felicissimi per la grande notizia. La coppia, quindi, convolerà ufficialmente a nozze.

La proposta di matrimonio

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini avevano pubblicato da poco alcune foto che li ritraevano innamorati e felici, ed ora sembra proprio che siano pronti ad ufficializzare il loro amore.

Il clima delle feste natalizie ha sicuramente contribuito a rendere l’evento ancora più magico. In poche ore il carosello di foto, che comprende quella ritraente gli anelli di fidanzamento, ha totalizzato moltissimi like e commenti di congratulazioni da parte dei followers. Sembra proprio che Michelle Bertolini, modella e giocatrice di tennis italo-venezuelana, abbia detto “sì” alla proposta di matrimonio ufficiale.

Chi segue Ignazio Boschetto sui social sa che non ama condividere post, ma è piuttosto attivo nelle storie, e qui ha infatti ripubblicato la foto che l’attuale compagna e futura moglie ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Il carosello pubblicato su Instagram è composto da quattro foto: due di queste immortalano la coppia felice ed innamorata davanti ad un albero di Natale. Ignazio e Michelle hanno scelto di vestirsi coordinati sui toni del blu, per festeggiare il Natale e la bellissima notizia. “Sì e mille volte sì amore mio. Voglio passare la mia vita con te“, ha scritto Michelle sotto agli scatti romantici della coppia.

I fan sono già in fermento per scoprire la data delle nozze e tutte le informazioni del caso, che certamente giungeranno nelle prossime settimane. Come accade in questi casi, probabilmente la coppia verrà chiamata come ospite a qualche programma televisivo. Non ci resta che aspettare!

