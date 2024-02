Amadeus e Fiorello sono stati ospiti di Fazio a “Che tempo che fa”, nonostante le tensioni di quest’ultimo con la Rai.

L’intervento di Amadeus e Fiorello a Che tempo che fai, può forse considerarsi come un segnale distensivo tra il conduttore, Fabio Fazio, e la Rai. Tra le due parti infatti si erano create delle tensioni dopo lo spostamento del programma su canale Nove. Qualche tempo fa il conduttore aveva anche insinuato che la Rai avesse modificato il regolamento di Sanremo per impedire al vincitore del Festival di andare come ospite a Che tempo che fa.

Amadeus e Fiorello ospiti a Che tempo che fa

“Il fatto che tu ci hai invitati dimostra che tu comunque sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto!”, ha ironizzato subito Fiorello. La risposta di Fazio non si è fatta attendere: “Io li ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità. Non sono mica un nemico“. Dopodiché, Amadeus ha aggiunto: “Io sono superstizioso, avrei mai potuto saltare questo collegamento?“.

Per quanto riguarda il cambiamento del regolamento, è stato Fiorello a scherzare sulla faccenda: “Amadeus si è speso, tanti avrebbero voluto il vincitore da te, tutti tranne uno che si è messo di traverso: Milo Infante“. I due hanno poi confermato la loro intenzione di non tornare sul palco del Teatro Ariston l’anno prossimo. Fiorello ha affermato, scherzando: “Basta Festival, apriremo una pagina Onlyfans e basta“.

Il messaggio di Fazio alla Rai

Se Amadeus è ormai da anni saldamente alla conduzione di Sanremo, anche Fiorello si dà da fare: conduce il dopo Festival nel suo programma Viva Rai2. Sabato, in occasione dell’ultima serata di Sanremo, i due condurranno insieme il Festival per festeggiare la fine di questo percorso.

Fiorello

Fazio gli ha fatto gli auguri: “Ricordo la tensione che si prova in questi momenti“, ha detto probabilmente ripensando alle sue tre edizioni alla guida del Festival. Quindi ha aggiunto: “Grazie alla Rai per averci concesso questa possibilità, spero sia l’inizio di una ritrovata serenità“.

