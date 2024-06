Il sindaco di Milano h consegnato a Vasco Rossi la pergamena d’oro durante una cerimonia alla Fondazione Corriere della Sera.

Vasco Ross è stato omaggiato dalla città di Milano con un prestigioso riconoscimento. A consegnargli la “Pergamena della Città” è stato il sindaco Beppe Sala, durante una cerimonia tenutasi nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera.

Questo premio viene attribuito per sottolineare il forte legame tra l’artista e la metropoli lombarda, un rapporto cementato da oltre trenta concerti tenuti nella città e da una presenza artistica significativa che si estende per oltre mezzo secolo.

Vasco: una carriera senza tempo

Il sindaco Sala, nel corso della cerimonia, ha lodato i meriti artistici di Vasco Rossi, definendolo “uno degli uomini più importanti della storia contemporanea di Milano, più dei sindaci”. Queste parole non solo riconoscono l’immenso contributo di Rossi alla cultura musicale milanese e italiana, ma sottolineano anche il profondo legame emotivo che l’artista ha saputo creare con il pubblico milanese nel corso degli anni.

Sala ha espresso la sua gratitudine a nome di tutti i milanesi per quanto Vasco ha dato alla città, alla musica e al mitico stadio di San Siro, palcoscenico di molti dei suoi indimenticabili concerti.

Il Legame con Milano

Vasco Rossi, in risposta al tributo ricevuto, ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine per Milano. Una città che, come ha ricordato, “è stata la prima che mi ha capito e apprezzato artisticamente“. Ha poi raccontato con nostalgia la sua prima volta a Milano, città che, provenendo da Modena, gli sembrava paragonabile a New York per l’emozione e l’entusiasmo che sapeva suscitare.

Il cantante ha sottolineato di aver vissuto pienamente Milano, trovandovi anche l’anima gemella e sposandosi con una milanese. Le sue parole evidenziano un’appartenenza emotiva che supera i confini professionali, mostrando un legame viscerale con la metropoli lombarda.

L’omaggio a Vasco Rossi segna un momento importante nella storia culturale milanese, un momento che ricorda come l’arte e la musica siano essenziali per definire l’identità e il carattere di una città. Vasco Rossi, con il suo spirito indomabile e la sua musica intramontabile, rimane una figura emblematica di questo legame indissolubile.