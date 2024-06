Jovanotti ha scalato un monte in Scozia dopo l’incidente in bici

Jovanotti è volato in Scozia con la figlia Teresa e la moglie Francesca per una breve vacanza ed ha anche scalato una montagna.

Nonostante il grave incidente in bici che lo ha costretto a fermarsi per più di un anno, Jovanotti sembra aver ritrovato tutte le sue energie. Infatti, dopo aver annunciato un tour nei palazzetti per il 2025, il cantante è volato in Scozia con la moglie Francesca e la loro figlia Teresa. Durante la vacanza ha anche fatto “il primo test dopo il botto”, scalando la collina Arthur Seat.

Jovanotti: il viaggio in Scozia

Nonostante un infortunio che avrebbe potuto scoraggiare molti, Jovanotti è recentemente volato in Scozia, portando con sé le due donne della sua vita: sua moglie Francesca Valiani, affettuosamente chiamata “Ragazza magica”, e la figlia Teresa Cherubini, di 26 anni. Questo viaggio ha segnato un momento significativo per il cantautore, come ha condiviso sui social media.

Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, si evince come, tra paesaggi mozzafiato e momenti in famiglia, Jovanotti abbia trovato nella Scozia un luogo di pace e bellezza, riuscendo anche a superare una sfida personale: la scalata dell’Arthur Seat, una collina che si erge fiera su Edimburgo.

Questo “primo stress test” dopo l’incidente è stato un traguardo importante, segnando un passo significativo nel suo recupero. E come tocco finale, l’acquisto di un kilt su misura, a testimonianza della sua immersione totale nella cultura del luogo.

L’intervento e la ripresa

Il percorso di recupero di Jovanotti non è stato privo di ostacoli. Dopo l’incidente avvenuto a Santo Domingo il 15 luglio 2023, il cantante ha affrontato mesi difficili. L’infortunio alla clavicola e al femore ha richiesto un intervento chirurgico, seguito poi da un secondo, necessario per correggere un problema al femore non perfettamente allineato.

Jovanotti

Queste operazioni non hanno tuttavia minato lo spirito di Jovanotti, che ha affrontato il periodo di riabilitazione con la consueta forza e positività. La sua capacità di superare gli ostacoli e di tornare più in forma che mai è fonte di ispirazione per molti. I commenti entusiastici dei follower al post dell’artista su Instagram sono una testimonianza dell’affetto e dell’ammirazione che il pubblico nutre nei suoi confronti.