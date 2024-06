Selvaggia Lucarelli su Fedez: “Sta facendo la figura dello sfigato”

Ospite di Piero Chiambretti a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su Fedez e la sua nuova fiamma.

Selvaggia Lucarelli non è mai stata una grande fan di Chiara Ferragni e Fedez, ma da quando i due si sono separati lei non riesce a smettere di criticare il rapper. Federico, infatti, secondo la giornalista, si starebbe “comportando da sfigato”.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Ospite di Piero Chiambretti a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, Lucarelli colpisce Fedez senza tanti giri di parole: “E’ passato in tre giorni dall’essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Mi sembra uno in crisi di mezza età, a 35 anni. Fa tutte le cose da crisi di mezza età.

“Sta facendo tutte quelle cose, davvero… compra il macchinone, esce con la ragazzetta di vent’anni. Per me sta facendo la figura dello sfigato. Però se lui crede di essere un rapper maledetto…” – conclude la giornalista.

L’indagine su Chiara Ferragni

E’ da poco uscito “Il vado di Pandoro”, il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli in cui affronta il lo scandalo Balocco che ha fatto crollare l’impero di Chiara Ferragni. E’ stata proprio la giornalista a puntare per prima i riflettori sulla storia della falsa beneficenza, ma lei non si sente in colpa nei confronti dell’influencer: “Non credo che si possa parlare di senso di colpa.”

Fedez anteprima

“Chi fa inchieste non si pone il problema di ferire qualcuno.” – spiega la giornalista -“Quando ho capito che stava venendo giù tutto in alcuni momenti la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo, chissà cosa sta passando. Umanamente parlando è chiaro che è un disastro. Perché poi ci si è messo pure Fedez“.

A chi la accusa di essere invidiosa, Selvaggia risponde: “No, la storia dell’invidia è solo un modo per delegittimare il mio lavoro. Ma tra l’altro posso fare una domanda? Ma dal di fuori la mia vita è così una m***a? Perché dovrei essere invidiosa? La mia vita va bene, io sono felice, magari a tratti no a tratti sì. Ma non mi sembra di avere una vita così pessima”