Lele Mora rivela: “Lady Gaga ha speso 330mila euro in una serata”

Lele Mora ha raccontato un surreale aneddoto su Lady Gaga: la popstar avrebbe speso 330mila euro in una sera per una borsa.

Ospite del podcast Mondo Cash, Lele Mora ha raccontato una storia decisamente surreale che coinvolge Lady Gaga. L’episodio risale a quando la popstar si trovava in Italia per le riprese del film sulla famiglia Gucci: Gaga, racconta l’ex manager delle star, era interessata ad acquistare una rara borsa di Hermes ed avrebbe chiesto il suo aiuto per riuscire ad ottenerla.

Il racconto di Lele Mora

“Se tu vuoi comprare una borsa di Hermes, anche se hai i soldi non te la danno.” – spiega Lele Mora – “Un giorno arriva a trovarmi Lady Gaga, perché era qui in Italia a girare il film su Gucci. Una nostra amica in comune mi chiama e mi dice ‘guarda, lei vorrebbe una borsa di Hermes, ma non riesce ad averla’. Così Gaga mi dice ‘sì, voglio quella borsa di Hermes, riesci a procurarmela?’. Io le ho risposto ‘ci provo, ma non è detto che me la danno, comunque ci proviamo“.

Lele Mora

A questo punto la storia si fa ancora ancora più incredibile: “Cosa faccio io? chiamo Stephanie di Monaco e le chiedo se ci fosse Hermes a Montecarlo, lei mi dice di sì. Così io le dico ‘vai in negozio e avvisali. Perché io vengo lì con Lady Gaga, che vuole una borsa di Hermes’. Porto Lady Gaga, andiamo a mangiare dai Ranieri. Siamo stati invitati a corte perché il principe voleva conoscere Lady Gaga. Poi andiamo tutti da Hermes, principi e principesse compresi“.

Una borsa da 330mila euro

“Lady Gaga in quel periodo aveva la parrucca nera perché girando voleva rimanere la signora Gucci. Non la riconoscono nel negozio. Però Stephanie dice ‘sono venuta a ritirare una borsa che ho ordinato’. Tirano fuori l’oggetto e dicono ‘ma qui chi paga?’.” – prosegue Lele Mora.

“E io subito ho detto ‘pago io, che problema c’è, per me garantisce il principe. Vogliono un bonifico istantaneo e abbiamo portato via la borsa. Però così mi sono guadagnato un’amica. Qualsiasi cosa che le chiedo, la chiamo e lei viene senza chiedere soldi. Quanto ho pagato la borsa? 330.000 Euro”.