Valerio Scanu cambia vita: “La mia nuova veste è l’hair stylist”

Tramite un video sui social, Valerio Scanu ha rivelato di essere diventato parrucchiere e di stare per aprire il suo primo salone.

Valerio Scanu ha sorpreso i suoi fan con un annuncio decisamente inaspettato. Il cantante, secondo classificato ad Amici 2009, ha deciso di abbandonare la musica e la televisione per dedicarsi ad una carriera completamente diversa. Il 34enne sardo, infatti, ha annunciato di essere diventato parrucchiere e di stare per aprire il proprio salone a Roma.

Valerio Scanu: il video su Instagram

A dare la notizia ai fan è stato lo stesso Valerio Scanu tramite un video pubblicato sui social: Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa“.

Sembra comunque che Valerio Scanu non abbia abbandonato del tutto il suo lavoro da cantante perché, proprio qualche giorno fa, ha pubblicato una foto in cui era in studio di registrazione scrivendo nei commenti: “Possiamo dire ufficialmente che stiamo creando una squadra per NUOVI PROGETTI ARTISTICI??? Dai, dillo tu…“.

Hannabrà The Hair Spa: l’inaugurazione del salone

Il salone di Scanu, Hannabrà The Hair Spa, che si troverà a Roma in Via Alfredo Catalani 14, verrà inaugurato ufficialmente il 15 giugno alle 18 . Il lancio del negozio sarà accompagnato da una promozione speciale, i dettagli della quale saranno rivelati solo il giorno dell’inaugurazione.

Valerio Scanu

Scanu, attraverso il suo annuncio, invita calorosamente il pubblico e i suoi follower a non mancare all’evento, esprimendo allo stesso tempo grande fiducia nel suo nuovo percorso imprenditoriale e nelle possibilità di successo, grazie anche alla notorietà acquisita nel corso degli anni.