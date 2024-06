Benji & Fede completamente nudi nel videoclip: è polemica

Benji & Fede si sono fatti riprendere completamente nudi nel videoclip di “Musica Animale”: i due cantanti sono stati criticati sui social.

Poxhi giorni fa è uscito “Musica Animale”, il primo singolo di Benji & Fede dopo la separazione durata circa 4 anni: nel videoclip ufficiale del brano i due artisti hanno deciso di omaggiare i Blink 182 facendosi riprendere completamente nudi. Sui social si è scatenata la polemica.

Benji & Fede: la polemica per le riprese nudi

La scelta di rappresentarsi nudi (pur in forma censurata) ha rapidamente catalizzato l’attenzione e scatenato un dibattito online, in particolare su Twitter. La discussione ha toccato temi sensibili come gli standard doppi nella percezione della nudità e dell’espressione artistica tra uomini e donne nell’industria della musica.

loro totalmente nudi ma il problema è emma se si mette un vestito corto elodie se canta col reggiseno o annalisa se si mette le culotte dio che paura i double standards pic.twitter.com/XaqiX0Key9 — ví | poké melodrama (@ognivoItaecosi) June 10, 2024

Un utente ha scritto: “Loro totalmente nudi ma il problema è Emma se si mette un vestito corto, Elodie se canta col reggiseno o Annalisa se si mette le culotte.. Dio che paura i double standards“. Un altro commentatore ha risposto facendo notare che si tratta di una reference: “È una citazione a un altro videoclip del passato. Il loro video è tutto pieno di citazioni, da Bruno Mars ai RHCP. Cosa c’entra con il resto? Non uniamo le giuste lotte di Annalisa ed Elodie con questo video, perché si banalizza tutto”.

Il ritorno di Benji & Fede

Il duo, salito alla ribalta tra il 2010 e il 2020, aveva saputo conquistare il cuore di migliaia di fan prima del loro scioglimento. La loro decisione di ritrovarsi e di creare nuova musica ha naturalmente suscitato un grande interesse, culminato con la pubblicazione del singolo “Musica Animale“.

Benji e Fede

Il videoclip, diretto da YouNuts! e lanciato l’7 giugno su YouTube, è un omaggio a molteplici icone musicali internazionali, presentando Benji & Fede in varie situazioni ispirate a celebri video del passato, inclusa la notoria corsa nuda dei Blink-182 in “What’s My Age Again?“.