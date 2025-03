Valerio Scanu anche parrucchiere: le foto nel suo salone a Roma

Oltre a essere cantante e ballerino, Valerio Scanu è anche un abile parrucchiere: ha aperto un salone nel cuore di Roma.

Da poco ha rivelato la sua grande passione per il ballo, ma Valerio Scanu, famoso per il suo talento nel canto e noto per le sue partecipazioni televisive, è anche un esperto nel campo della cura dei capelli. Il cantante vincitore di Sanremo 2010 ha infatti inaugurato da pochi mesi un salone di bellezza nel cuore di Roma. Tra i suoi clienti c’è stata anche l’ex velina Fanny Cadeo, che ha scelto proprio lui per un rinnovamento del proprio look.

Valerio Scanu: un talento poliedrico

Valerio Scanu, 34 anni, dimostra una versatilità sorprendente: dalla musica alla legge, fino alla cura dei capelli. Laureatosi in Giurisprudenza nel 2022, non smette di coltivare la sua passione per l’hair styling, rivelando un’abilità che finora era rimasta nell’ombra del suo successo musicale e televisivo.

Valerio Scanu

Questo talento gli consente oggi di gestire con successo il suo salone di bellezza, Hannabrà, diventato subito un punto di riferimento per chi cerca un cambio d’immagine ad opera di mani famose.

Un incontro di stile con Fanny Cadeo

Locale di grande interesse per chi nella capitale cerca un’esperienza di bellezza unica, Hannabrà ha visto tra i suoi primi e illustri clienti Fanny Cadeo. L’ex velina, personaggio noto della televisione italiana, ha dato fiducia a Scanu per un rinnovamento del suo look.

L’intervento su Fanny Cadeo si è concluso con una riduzione della lunghezza dei capelli e una lavorazione sulle punte per dare movimento e leggerezza, il tutto completato da un’acconciatura caratterizzata da onde morbide. A collaborare con Scanu c’è stata anche Stefania D’Alessandro, rinomata make up artist, che ha curato il trucco di Cadeo, enfatizzando ancora di più la sua trasformazione. Qui un video del taglio capelli preso dal profilo Instagram del salone.