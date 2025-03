Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini si sono lasciati da poco: un recente episodio ha riacceso i riflettori sui due ex.

La storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è finita da diversi mesi ma nonostante questo le loro strade continuano a incrociarsi. La giornalista ha recentemente lanciato un servizio al Tg1 proprio sul cantante a cui lui ha “reagito” tramite i suoi canali social. Scopriamo tutti i dettagli!

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: una breve storia d’amore

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno condiviso un cammino insieme lungo circa un anno e mezzo. La loro relazione è venuta alla luce solo nell’agosto 2023, poco tempo dopo la coppia è stata più volte fotografata in varie occasioni pubbliche.

Cesare Cremonini

Tuttavia, i due non hanno mai ufficializzato pubblicamente il loro legame, mantenendo un profilo discreto. La notizia della loro separazione è stata divulgata dal settimanale Chi, che ha raccontato dei momenti salienti della loro storia, inclusi i viaggi insieme.

Un incrocio professionale significativo

È stato un servizio giornalistico a ricondurre l’attenzione sul legame tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. Durante l’edizione serale del Tg1, la giornalista ha presentato un servizio sul prossimo tour di Cremonini, sottolineando il grande entusiasmo del pubblico per le date già tutte esaurite.

Questa menzione è stata poi notata e apprezzata dall’artista, che ha deciso di condividere sui suoi canali social un estratto del servizio, accompagnato da parole che riflettevano il suo apprezzamento per il riconoscimento ottenuto sui media. “Quando la mia storia incontra quella del pubblico si crea un miraggio comune, questo è fare gli stadi per me oggi. Rassegna tg nazionali” – ha scritto il cantante.

Questo gesto segnala una reazione positiva di Cremonini, che ha colto l’occasione per celebrare la sua arte e la connessione con i fan, trasformando un momento di vita professionale in un ponte di rispetto reciproco tra ex partner.