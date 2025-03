Valerio Scanu si lancia nella danza: “Mi ha cambiato la vita”

Valerio Scanu ha scoperto una nuova passione: la danza agonistica. Ha perso 30 kili per affrontare questa nuova sfida.

Dopo le polemiche per la sua critica nei confronti di Tony Effe, Valerio Scanu continua a far parlare di sé. Di recente il cantante, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Ora o mai più”, ha rivelato di aver scoperto una travolgente passione per la danza che potrebbe portare cambiamenti importanti nella sua vita professionale. Scopriamo tutti i dettagli!

Valerio Scanu: la passione per la danza

Circa un anno fa, Valerio Scanu ha scelto di arricchire il suo percorso artistico avventurandosi nella danza, in particolare nelle competizioni di ballo latino americano a coppie. “Ballare i latini di coppia a livello agonistico. Tutto è iniziato per caso.” -scrive il cantante in un post su Instagram.

Poi spiega che questa passione potrebbe diventare più di un semplice hobby: “Questi tipi di percorsi, a maggior ragione se intrapresi in età avanzata, sono complicati, ma se trovi le persone giuste possono arrivare grandi soddisfazioni. Abbiamo debuttato per la prima volta in coppia nel palazzetto di Ferentino, ed è stata una bella botta adrenalinica“.

Valerio Scanu

“Io ho sempre fatto canto, da quando ero bambino” – aggiunge Scanu – “Ho iniziato a lavorare come pianobarista a 10 anni (25 anni fa), ho studiato solo dopo la maggiore età (con Luca Jurman che in meno di un anno mi diede nozioni che mi hanno fatto campare di rendita per anni, e ora è tempo di rivederci anche con lui e riprendere a studiare)”.

La trasformazione fisica di Valerio Scanu

Per intraprendere questo percorso, il cantante ha dovuto affrontare un’importante trasformazione fisica arrivando a perdere ben 30 kili.

“Al mio bagaglio in questi anni ho aggiunto altro, ho perso questi 30 chili che erano uno scoglio grosso, studio danza a livello agonistico e mi piacerebbe portare questa cosa in scena.” – aveva dichiarato l’artista a Fanpage.