A 72 anni, Umberto Tozzi ha deciso di dire addio alla musica live. Ha annunciato che farà un ultimo tour che lo porterà in 3 continenti.

Anche per Umberto Tozzi è arrivato il momento di salutare le esibizioni dal vivo. Il cantautore ha deciso che farà un ultimo tour di 30 date distribuite in 18 mesi che lo porteranno ad attraversare 3 continenti diversi accompagnato da un’orchestra di 21 elementi.

L’annuncio di Umberto Tozzi

L’annuncio è stato fatto poche ore fa dallo stesso cantautore al Teatro L’Olympia di Parigi, la sala concerti più grande della capitale francese. Con oltre 50 anni di carriera alle spalle e più di 2000 concerti all’attivo, Umberto Tozzi ha deciso che è arrivato il momento di ritirarsi.

A pesare sulla decisione anche problemi di salute avuti recentemente: “Ho passato due anni difficili per motivi di salute e ho avuto paura di non poter più salire sul palco, ora ho superato questo periodo e sono tornato sul palco. Ho pensato di realizzare un sogno che ho sempre avuto, quello di fare dei concerti con una big orchestra.“

“La mia musica è piuttosto sinfonica e si arricchisce così nei live. Dopo 8-9 anni realizzo una produzione di canzoni inedite che uscirà in autunno e in questo tour potrò suonare almeno 4 brani live di questa nuova produzione. È un tour mondiale, tocca per il momento 3 continenti, ma mi auguro possano diventare 4 o 5. Non abbiamo una data di scadenza, partiamo con 30 concerti ma mi auguro che si prolungherà“.

Il post su Instagram

Il tour si intitolerà “L’ultima notta rosa – The final tour“. Su Instagram il cantautore ha scritto: “Ci salutiamo con un ultimo viaggio insieme, che attraverserà 3 continenti nei prossimi due anni. Più di 30 spettacoli in location d’eccezione tra Europa, America e Oceania, in cui sarò accompagnato da un’orchestra di 21 elementi.“

Umberto Tozzi

“Sarà un tour speciale e indimenticabile, che non vedo l’ora di vivere insieme a voi. Vi aspetto! I biglietti per le date italiane sono disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 15 marzo, su TicketOne e nelle prevendite abituali.“

