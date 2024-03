Il singolo di Mahmood “Nei letti degli altri” ha conquistato il pubblico trionfando nelle classifiche FIMI degli album più venduti in Italia.

Un risultato sorprendente che arriva nella settimana 11 del 2024, con Mahmood che si riconferma protagonista indiscusso della scena musicale italiana. Il cantante – reduce dalla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo con “Tuta Gold” – si posiziona al primo posto nelle classifiche FIMI degli album e dei vinili più venduti con il suo ultimo lavoro “Nei letti degli altri”.

Mahmood sul podio delle classifiche FIMI

Il ritorno di Mahmood in vetta non si limita alla classifica degli album, ma si estende anche a quella dei vinili, dove “Nei letti degli altri” domina incontrastato. Inoltre, il singolo “Tuta gold” si posiziona al secondo posto nella classifica dei singoli, confermando la versatilità e l’ampio appeal dell’artista milanese.

Questo traguardo segna il ritorno dell’artista al vertice per la seconda volta, ma il suo successo trascende la semplice hit parade diventando un fenomeno culturale che riflette le tendenze della società italiana. La sua musica, che mescola influenze diverse e testi ricchi di significato, si rivela uno specchio dei tempi, capace di dialogare con un pubblico eterogeneo e di affrontare temi universali.

Le nuove entrate in classifica

La classifica dei dischi vede l’ingresso di nuovi artisti come Rose Villain, la cui opera “Radio Sakura” debutta al terzo posto, e la presenza di progetti consolidati come quello di Ariana Grande, che si posiziona al quarto posto con “Eternal Sunshine“. Annalisa d’altra parte si riconferma con E poi siamo finiti nel vortice, seguita da Sfera Ebbasta con X2VR.

Nella classifica dei singoli invece, Lazza mantiene la prima posizione con “100 messaggi”, Geolier con I p’ me, tu p’ te e Annalisa con Sinceramente in quarta posizione. La presenza di brani di Sanremo 2024 evidenzia inoltre l’importanza del festival come vetrina per gli artisti nazionali, con 14 brani presenti in Top 20, di cui 8 in Top 10.

