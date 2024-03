Dopo una lunga assenza, Ligabue torna nei teatri con un nuovo tour. Il 1 ottobre partirà “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”.

Sono passati 13 anni dall’ultimo tour di Luciano Ligabue nei teatri italiani. Adesso il rocker tornerà sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo che sarà composto da ben 31 date. Il tour, intitolato “Ligabue in teatro – Dedicato a noi“, partirà il 1 ottobre dalla sua città natale, Correggio.

Ligabue: il tour nei teatri

Come anticipato, sono previste ben 31 date, ciascuna in una città e in un teatro diversi in modo da garantire agli spettatori un’esperienza unica ed irripetibile. L’unico bis sarà a Correggio dove è prevista una doppia data zero del tour.

Su Instagram Ligabue ha infatti scritto: “Ci vediamo nei teatri ad Ottobre e Novembre! Un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche.“

Ad accompagnare Ligabue sul palco ci saranno: Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, ovvero il primo figlio del rocker, che per la prima volta salirà sul palco insieme al padre. Lenny aveva già esordito ai tamburi in tutti i brani dell’album “Dedicato a noi”.

Dove acquistare i biglietti del tour

I biglietti dei concerti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e sulle piattaforme abituali a partire dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo. Per gli iscritti al Bar Mario, il fan club ufficiale di Liga, i biglietti saranno disponibili in esclusiva a partire dalle ore 12.00 di domani, giovedì 14 marzo.

Luciano Ligabue

I biglietti per la data zero del 2 ottobre a Correggio, invece, potranno essere acquistati esclusivamente a partire da sabato 16 marzo presso la Biglietteria del Teatro Asioli a Correggio durante gli orari di apertura riportati di seguito: sabato dalle 10.30 alle12.30, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00.

