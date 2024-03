Dopo il sold out del concerto che si terrà a Bologna il 5 luglio 2025, Marco Mengoni ha annunciato una seconda data.

C’è molta attesa per attesa per il ritorno di Marco Mengoni negli stadi nel 2025. Tanto che il cantante ha deciso di fissare una nuova data a Bologna dopo che la prima è andata rapidamente sold out. Marco quindi si esibirà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna non solo il 5 luglio 2025, ma anche il giorno seguente, il 6 luglio.

La seconda data al Dell’Ara di Bologna

Ad annunciare la nuova data è stato lo stesso Marco Mengoni tramite un post su Instagram. Nella didascalia ha scritto: “Bologna raddoppia! La prima data è SOLD OUT… l’effetto è tipo quello del video“. I biglietti del concerto sono in vendita da oggi, 13 marzo, alle 11.00.

Dopo il tutto esaurito del suo precedente tour, sembra che Marco Mengoni sia ancora sulla cresta dell’onda. Nonostante manchi più di un anno all’inizio del nuovo tour, il cantante di Ronciglione sta vendendo moltissimi biglietti ed ha già registrato un sold out.

Il tour negli stadi nel 2025

Con questo nuovo tour, Mengoni coglierà l’occasione per festeggiare i suoi primi 15 anni di carriera musicale. Una strada difficile da percorrere ma, per quanto riguarda Marco, costellata di successi e riconoscimenti.

In questi 15 anni il cantante ha infatti collezionato ben 79 Dischi di Platino, 2 miliardi e mezzo di ascolti, 8 album in studio e 10 tour dal vivo. Numeri davvero notevoli per un artista di appena 35 anni. Durante i concerti del suo nuovo tour, Marco porterà in giro per l’Italia non solo i suoi più grandi successi, ma anche canzoni più recenti contenute in Materia (Prisma), album uscito a maggio 2023.

