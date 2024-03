L’incontro tra Francesco De Gregori e Checco Zalone lascia tutti a bocca aperta: ecco quando uscirà l’album “Pasticche”.

Senza dubbio la coppia più strana mai vista nel panorama musicale italiano, eppure eccoli qui: il celebre cantautore Francesco De Gregori al fianco di uno dei comici più esilaranti degli ultimi tempi, Checco Zalone. Insieme, i due artisti di mondi apparentemente distanti hanno unito le loro forze in un progetto discografico dal titolo evocativo: “Pastiche”. Questo album, che segna la loro prima collaborazione, è previsto per il rilascio il 12 aprile.

L’amicizia tra De Gregori Checco Zalone

Checco Zalone, conosciuto principalmente per il suo talento comico e le sue satiriche interpretazioni cinematografiche, si presenta in questa occasione in una veste inedita, quella di musicista. Al pianoforte, accompagna Francesco De Gregori nel nuovo disco intitolato “Pasticche”, un’esperienza musicale che attraversa il blues, il jazz e la musica classica.

La collaborazione tra il cantautore romano e il comico pugliese nasce da un’amicizia e da un rispetto reciproco maturati nel tempo. “Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura”, dichiara il cantante.

Zalone invece, che ha sempre ammirato De Gregori fin dall’infanzia, ha trovato nella sua approvazione non solo una conferma del suo talento musicale, ma anche la realizzazione di un sogno. Nessuno avrebbe mai immaginato qualcosa del genere: adesso l’attesa tra i fan è palpabile.

Il duetto sorprendente in un nuovo disco

“Pastiche” si annuncia come un album complesso e ricco, con una tracklist di 15 brani che include non solo pezzi di Francesco De Gregori, ma anche di altri grandi nomi della musica italiana come Paolo Conte, Pino Daniele e Antonello Venditti, oltre allo stesso Zalone. La produzione – curata da Columbia Records/Sony Music – vede inoltre la partecipazione della band del cantautore e dell’Orchestra Italiana del Cinema.

L’apice di questa collaborazione sarà un concerto esclusivo alle Terme di Caracalla a Roma, previsto per il 5 giugno. Questo evento, denominato “De Gregori Zalone – voce e piano (& band)”, si preannuncia come un evento irripetibile per assistere dal vivo all’interazione tra questi due artisti: proprio in quest’occasione sarà presentato il nuovo disco in uscita il 12 aprile.

La tracklist di “Pasticche”

Il nuovo progetto discografico tra Francesco De Gregori e Checco Zalone è già disponibile in pre-save e pre-order, in formato digitale e fisico, con CD e doppio LP, a partire da ieri, martedì 12 marzo. L’album “Pasticche” – registrato in presa diretta in varie sessioni realizzate tra il 2023 e il 2024 – è composto da 15 tracce.

Di seguito la tracklist del disco:

Giusto o sbagliato Pezzi di vetro Pittori della domenica Rimmel Putesse essere allero Atlantide Storia di Pinocchio La prima Repubblica Le cose della vita Falso Movimento Alejandro Pittori della domenica (piano e voce) Giusto o sbagliato (con orchestra) Buonanotte Fiorellino Ciao ciao

