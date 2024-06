Ultimo: un fan si fa chilometri a nuoto per una foto con lui

Un fan di Ultimo ha nuotato per chilometri solo per raggiungere lo yacht del cantante e farsi una foto con lui.

La musica non conosce confini, e l’ammirazione che lega un fan al suo idolo può spingersi ben oltre la semplice partecipazione ad un concerto o l’acquisto di un album. Ne è un esempio lampante quanto accaduto di recente a Ultimo che ha visto un suo ammiratore superare un’insolita prova per poterlo incontrare. Questa storia, emersa sui social media, sottolinea non solo l’eccentricità di certi gesti di devozione, ma anche la disponibilità e la natura affabile dell’artista.

Ultimo: l’incontro tra le onde

Ultimo si trovava a bordo di uno yacht, godendosi un momento di relax, quando un episodio insolito ha catturato la sua attenzione. Un giovane fan, impaziente di ottenere un selfie con il suo idolo, ha nuotato per chilometri con un braccio alzato per proteggere il suo smartphone in un borsello dall’acqua.

Questo sforzo straordinario è stato mosso dalla volontà di raggiungere il cantante, non intimidito dalla distanza o dal possibile esaurimento fisico. Il ragazzo, una volta vicino alla barca, ha dichiarato di essere stato spinto da un desiderio irrefrenabile di incontrare Ultimo, nonostante le perplessità maternali.

NO RGAA MA IO STO AMANDO LUI MA LUI MIO IDOLO NON MI INTERESSA DIVENTIAMO AMICI TI PREGO MA CON CHE FIATO CI SEI RIUSCITO? 💀 pic.twitter.com/3YBKtEiKzE — Spugna ansiosa 🏟️ (@Giusy_Ultimo) June 10, 2024

L’episodio, narrato attraverso un video reso virale sui social network, ha rivelato la stupefazione di Ultimo di fronte a un’iniziativa cosi audace. Il cantautore ha prontamente accolto il suo coraggioso ammiratore, immortalando l’incontro con un selfie e offrendogli un passaggio a terra più sicuro rispetto alla sua avventura marittima.

La reazione della community online

La vicenda ha suscitato reazioni variegate online, dalla sorpresa all’ammirazione, confermando non solo l’ardore dei fan di Ultimo ma anche la sua inclinazione a ricambiare tale affetto dimostrato in modo tanto eclatante. La rete si è velocemente popolata di commenti e reazioni riguardanti l’impresa del giovane fan. Molti utenti hanno espresso stupore per la distanza nuotata e la determinazione mostrata per avvicinarsi al cantante.

Ultimo

Alcuni hanno ironizzato sulla propria incapacità di compiere un simile sforzo fisico, mentre altri hanno elogiato la tenacia e la passione del ragazzo. Il gesto estremo è stato interpretato come un esempio lampante dell’amore incondizionato che può esistere tra un artista e i suoi sostenitori.