Celine Dion parla in tv: “Ho nascosto la malattia per 17 anni”

Celine Dion ha rilasciato la sua prima intervista in tv ed ha spiegato per quale motivo ha deciso di tenere a lungo segreta la sua malattia.

Dopo due anni di silenzio, Celine Dion è tornata davanti alle telecamere: l’iconica cantante, conosciuta per la sua voce potente e l’interpretazione emotiva delle canzoni, ha scelto NBC News per aprire il suo cuore e condividere la lotta contro la sindrome della persona rigida, una malattia che, rivela, ha tenuto nascosta per ben 17 anni.

Le parole di Celine Dion

“Non potevo più farlo. Mentire è un peso troppo grande per me” – rivela Dion che ammette di aver sottovalutato in un primo momento i sintomi della sua malattia: “Non sapevo cosa stesse succedendo. Non mi sono presa il tempo… Avrei dovuto fermarmi, prendermi il tempo per capirlo“.

L’atteggiamento della cantante è drasticamente cambiato con il passare del tempo, soprattutto dopo la perdita del marito René Angélil nel 2016. La necessità di bilanciare la cura dei suoi figli con la carriera, mantenendo nascosto il suo deterioramento fisico, ha reso evidente l’urgenza di affrontare la realtà. “Ho dovuto crescere i miei figli” – racconta Celine – “ho dovuto nascondermi, ho dovuto cercare di essere un eroe. Mi stavo aggrappando ai miei sogni“.

Celine Dion

Il dolore e gli spasmi muscolari

La sindrome della persona rigida attacca il sistema nervoso, portando a dolorosi crampi muscolari che possono colpire varie parti del corpo, rendendo difficili semplici atti quotidiani. “Sono crampi, ma è come se fossero in una posizione in cui non puoi sbloccarli. Tutto questo mi causa difficoltà quando cammino e non mi permette di usare le corde vocali per cantare come sono abituata“- ha spiegato.

“Possono anche essere nell’addome, nella colonna vertebrale o nelle costole. A un certo punto mi sono rotta delle costole perché gli spasmi, quando sono molto violenti, possono rompere alcune costole. Se punto i piedi rimarranno bloccati. Se cucino, perché amo cucinare, le mie dita e le mie mani rimarranno in quella posizione” – ha proseguito Celine.

Nonostante le difficoltà, Celine Dion non si è arresa. Si sta impegnando in un rigoroso programma che include terapia atletica, fisica e vocale cinque giorni alla settimana. Il suo obiettivo è quello di combattere i sintomi della malattia per poter tornare a performare come desidera. “Lavoro duro ogni giorno. È una lotta, ma non mi arrendo“- ha affermato con determinazione.