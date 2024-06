Il rapper Julio Foolio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco

Il rapper statunitense Julio Foolio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tampa: stava festeggiando il suo compleanno.

Il mondo della musica è in lutto per la tragica scomparsa del giovane rapper Julio Foolio, deceduto a seguito di una sparatoria avvenuta a Tampa, in Florida, subito dopo i festeggiamenti per il suo compleanno.

Con soli 26 anni, Foolio aveva recentemente espresso preoccupazioni per la sua sicurezza, citando diverse minacce alla sua vita. La mattina di domenica, una sparatoria in un parcheggio di un hotel ha posto fine alla vita di questo promettente artista, lasciando la comunità e i fan in shock.

La tragica fine di una giovane promessa

Julio Foolio, nome legale Charles Jones, è stato ucciso in un’imboscata nel parcheggio di un hotel a Tampa, dove l’artista era stato costretto a trasferirsi. In seguito a una chiamata della polizia che ha fermato i festeggiamenti per il suo compleanno, Foolio è stato raggiunto da proiettili sparati da due auto nel parcheggio.

Oltre a lui, altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente, attualmente ricoverate in ospedale con condizioni stabili. Le circostanze esatte che hanno portato al conflitto e all’assalto a mano armata rimangono da chiarire.

Nelle ore precedenti alla sparatoria, Foolio aveva condiviso sui social media i momenti relativi ai festeggiamenti, indicando anche l’intervento della polizia per sedare le celebrazioni. L’artista aveva espresso tramite i suoi canali di aver vissuto mesi “tragici“, denunciando più volte di essere stato bersaglio di “molti attentati alla mia vita“. Queste dichiarazioni, ora, assumono un significato ancora più inquietante alla luce degli eventi.

Le indagini in corso

La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze della sparatoria, esortando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Viene considerata l’ipotesi che la tragedia possa essere legata alle affiliazioni del rapper con determinate bande locali.

Julio Foolio si era affermato nel panorama musicale con la sua canzone “Voo Doo“, che lo aveva reso noto a quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify. Il recente sfogo sui social aveva allarmato molti dei suoi seguaci, ponendo l’attenzione sulla spirale di violenza che sembrava circondare l’artista.