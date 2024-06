Fedez in Puglia con la nuova fiamma: ecco le foto

Fedez si è goduto una breve vacanza in Puglia in compagnia della sua nuova fiamma, la modella francese di appena 20 anni Garance Authié.

Sembra che Fedez e la giovanissima modella francese Garance Authié facciano sul serio: i due hanno trascorso insieme una breve vacanza in Puglia e, anche se ufficialmente non hanno postato alcuna foto o storia insieme, sui social hanno disseminato parecchi indizi.

Fedez e Garance Authié: vacanza in puglia

Il rapper ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia, scegliendo di non rendere pubblica la compagnia della modella Garance Authié attraverso i suoi canali social. La coppia ha preferito mantenere un basso profilo, con Fedez che ha limitato le sue condivisioni a momenti personali e paesaggi, includendo il nuovo cane Silvio, ma evitando accuratamente qualsiasi riferimento diretto ad Authié.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, sono state le storie e il post Instagram di Garance ad alimentare le speculazioni. La modella ha condiviso immagini che la ritraevano nei medesimi luoghi frequentati da Fedez durante la vacanza, tra cui giri in yacht e soggiorni in masserie caratteristiche della Puglia, suggerendo implicitamente la propria presenza al fianco del rapper.

Inoltre, nel post pubblicato dalla modella su Instagram c’è una foto in cui compare Silvio, il cucciolo di Golden Retriver da poco adottato da Fedez.

Fedez

La storia di un flirt

La relazione tra Fedez e la Authié sembrerebbe avere radici nei mesi passati, con un primo incontro pubblico documentato durante il Gran Premio di Formula 1 di Monaco alla fine di maggio. Tuttavia, i due si sarebbero conosciuti già ad aprile, in occasione del viaggio di Fedez in California per il Coachella Festival.

Da allora, hanno avuto modo di incontrarsi più volte, anche a Milano, dove il rapper ha portato la modella a scoprire alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il Duomo e la sua nuova residenza.