Jennifer Lopez: la crisi con Ben Affleck si fa sempre più probabile

Continuano le indiscrezioni sulla crisi coniugale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: i due sembrano sempre più distanti.

Non è una novità che Jennifer Lopez e Ben Affleck abbiano dei problemi di coppia, ma secondo gli ultimi gossip la crisi potrebbe essere più profonda di quanto immaginato. Infatti, mentre JLO si gode una vacanza da sola in Costiera Amalfitana, lui è stato avvistato a pranzo con la figlia senza la fede nuziale.

Ben Affleck senza fede nuziale

Il magazine PageSix ha pubblicato le foto di Affleck a pranzo con Violet, la figlia 18enne. Un dettaglio salta subito all’occhio: l’attore non indossa la fede nuziale. Questa circostanza ha alimentato le voci che corrono da tempo su una crisi tra lui e Jennifer Lopez.

Ben Affleck ditches wedding ring during lunch with daughter Violet as Jennifer Lopez vacations in Italy https://t.co/P8HfRs46wp pic.twitter.com/jBSxOmMlYH — Page Six (@PageSix) June 24, 2024

Secondo alcuni, i motivi della crisi potrebbero risiedere nella carriera della cantante che la porta ad essere spesso assente in famiglia. In una recente intervista rilasciata in occasione della quarta stagione del talk Hart to Heart, Affkeck, parlando della moglie, ha rivelato: “È così famosa che la gente la ama. Rappresenta qualcosa di importante per le persone. A me, invece, quando mi fermano dicono: ‘Bello quel film. Sei il marito di J.Lo, che forza’“.

Anche l’eccessiva fama della popstar sembra essere un problema per Affleck. “Le troppe attenzioni non mi piacciono” – ha rivelato l’attore – “per questo le persone quando mi incontrano dicono sempre che sembro arrabbiato. Ciò si riversa soprattutto sui miei figli. A me le persone possono chiedere le foto. Mi dà molto fastidio, però, quando i miei figli vengono disturbati solo perché hanno i genitori famosi”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez in vacanza da sola

Jennifer invece è stata paparazzata durante una vacanza in solitaria sulla costiera amalfitana. La popstar è stata fotografata il 19 giugno in un hotel di Positano. Questa pausa lontana dalla famiglia sembra proprio un ulteriore campanello d’allarme.

Poche settimane fa la cantante ha annullato il suo tour in America. Jennifer ha giustificato la scelta con “la volontà di prendersi del tempo da trascorrere con i figli, con la famiglia e con gli amici più cari“. Eppure, in Italia, non c’è alcuna traccia del marito.