Al Bano al Grande Fratello? La replica del cantante

Secondo le ultime indiscrezioni, Al Bano potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello: ecco cosa ha detto lui.

In vista della nuova edizione del Grande Fratello, uno dei reality più seguiti e discussi della televisione italiana, circolano già voci su chi potrà far parte del cast. Tra queste, spicca il nome di Albano Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano, che potrebbe essere uno degli alfieri del programma.

L’interesse del Grande Fratello per Al Bano

Nelle ultime ore sono circolate voci secondo cui le trattative tra Al Bano Carrisi e gli organizzatori del Grande Fratello sarebbero in uno stato avanzato. A riportare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza che, sui social, ha dichiarato che il cantante avrebbe avuto dei contatti con la produzione del reality. La richiesta di cachet, però, sarebbe stata troppo alta da accontentare.

“Contattato un super vippone e manca solo la firma: è Al Bano. Il cachet sarebbe però troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà.“ – ha scritto Venza nelle sue storie Instagram.

Al Bano

La reazione di Al Bano

La risposta di Al Bano a queste indiscrezioni non si è fatta attendere. “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto” – ha dichiarato a Thomas Cardinali per Tag24.

A proposito del chachet troppo alto, Al Bano risponde: “Cachet? Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome”. Attualmente l’unico obiettivo di Al Bano sembra essere quello di prendere parte alla prossima edizione di Sanremo : “Ho la sanremite acuta vorrei partecipare un ultimo anno in gara“.

Altri potenziali partecipanti al Grande Fratello 2024

Il panorama dei candidati per la nuova edizione del Grande Fratello è variegato e spazia attraverso diverse figure note al grande pubblico. Tra queste, emerge il nome di Vera Gemma, già nota al pubblico dei reality show.

A questi si aggiungono Jasmine Carrisi, figlia di Albano, Nicola Tedde, Cristiano Iovino e Garance Authié, attuale compagna di Fedez. Curiosamente, emerge anche il nome di Brando Ephrikian, ex partecipante di Uomini e Donne, e di Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, su cui la produzione sembra puntare con particolare interesse.