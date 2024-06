Emal Meta, furto in casa: “Mi hanno spaccato la porta”

Ermal Meta, che è appena diventato papà, ha subito un furto in casa: sui social ha mostrato i danni alla casa.

A soli due giorni dall’emozionante evento della nascita della sua primogenita Fortuna Marie, Ermal Meta e la sua compagna Chiara Sturdà hanno dovuto affrontare un incidente decisamente spiacevole: un furto in casa. Attraverso una storia condivisa su Instagram, Ermal Meta ha dato notizia del disastroso avvenimento, mostrando i danni causati dai malviventi e condividendo i dettagli dell’accaduto.

Ermal Meta: il furto in casa

A turbare gli attimi di felicità per la nascita della piccola Fortuna, la scoperta di un furto nella propria abitazione. Ermal Meta, visibilmente scosso, ha documentato attraverso i social il misfatto, mostrando la porta-finestra di casa sua letteralmente distrutta dai ladri.

Nonostante il preoccupante episodio, in realtà il furto è ricaduto su un oggetto di scarso valore. “Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina.” – ha scritto Meta in una storia Instagram -“Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!“.

Ermal Meta

Le rassicurazioni ai Fan

Nonostante l’amarezza per l’accaduto, Ermal Meta ha rapidamente canalizzato la sua attenzione verso l’evento più luminoso di questo periodo: la nascita di sua figlia Fortuna. Con profondo affetto, ha ringraziato i suoi fan per l’onda di auguri che ha ricevuto, sottolineando la felicità per il bene stare della sua bambina e di Chiara Sturdà.

“Grazie per tutti gli auguri e per tutti i messaggi,” – ha scritto il cantante – “è un momento bellissimo e non mi sono mai mancate le parole nella vita, però in questo momento mi mancano. Voglio solo dirvi grazie.“

“La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene. Grazie per quest’onda meravigliosa che mi avete mandato. Vi ringrazio della vostra vicinanza. L’ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero. Immensamente grazie“.