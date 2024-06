Anna Tatangelo: “finita la storia con Mattia Narducci”

Secondo le ultime indiscrezioni, Anna Tatangelo e Mattia Narducci, modello 10 anni più giovane di lei, si sarebbero lasciati.

A lanciare il gossip è il Messaggero, che annuncia come certa la fine della relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci. A quanto pare la coppia non è riuscita ad arrivare al secondo anniversario. I due, infatti, non si fanno vedere in pubblico da diverso tempo e sono assenti anche sui social, dove erano soliti pubblicare foto molto hot delle loro vacanze da sogno.

Anna Tatangelo di nuovo single

“Anna Tatangelo è di nuovo single. E’ finita la storia con il modello Mattia Narducci. Ora la cantante, che trascorrerà l’estate con il figlio Andrea, il grande amore della sua vita, si dedicherà completamente alla musica.” – scrive il Messaggero, senza però fornire ulteriori spiegazioni sui motivi della tra i due.

Ad alimentare le voci, anche l’assenza di Anna Tatangelo alla sfilata di Giorgi Armani in cui ha lavorato Mattia Narducci. Molti si aspettavano di vedere la cantante tra gli ospiti del parterre, ma lei non si è fatta vedere.

Anna Tatangelo

Nonostante il clamore, né la cantante né Narducci hanno finora rilasciato dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano le voci. Dai social di Anna, però, sono sparite le foto insieme al modello.

Nuovi orizzonti familiari e lavorativi

Anna Tatangelo sembra già concentrata su nuovi orizzonti, tra cui il dedicarsi a pieno alla sua carriera musicale e al figlio Andrea, frutto della relazione precedente con Gigi D’Alessio. Inoltre, la cantante dopo una lunga assenza è finalmente impegnata in nuovo progetti musicali.

L’artista ha da poco pubblicato un nuovo singolo intitolato “Mantra” e nel 2024 dovrebbe uscire un suo nuovo album di cui ancora non ha rivelato alcun dettaglio. Parlando del suo nuovo brano, Anna ha rivelato: “Mantra è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare sé stessi guardando il mondo con occhi diversi”.