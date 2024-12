Tony Effe escluso dal Concertone, Morgan: “Chi se ne fotte”

Morgan ha attaccato Tony Effe dopo che il trapper è stato escluso dal Concertone di Capodanno a Roma: ecco cosa ha detto.

Si continua a parlare dell’esclusione di Tony Effe dal Concertone di Capodanno a Roma. Il trapper, che era stato invitato ad esibirsi, è stato escluso dall’evento a seguito di alcune polemiche relative ai testi delle sue canzoni.

Moltissimi artisti hanno mostrato solidarietà nei confronti del collega e Mahmood ha deciso di annullare la sua partecipazione per protesta contro quella che lui ha definito censura. Morgan, al contrario, ha deciso di schierarsi dalla parte opposta ed ha attaccato Tony Effe.

Morgan: le sue parole su Tony Effe

Secondo Morgan l’esclusione di Tony Effe avrebbe ricevuto un’eccessiva attenzione mediatica. “Ma chi se ne fot** di Tony Effe? Sia che ci sia, sia che non ci sia, non cambia nulla, non mi sembra un problema grave.” – ha riferito il cantautore ad Adnkronos.

“Io questo signore chiamato Tony Effe non so manco chi sia” – prosegue – “Spuntano come i funghi dall’oggi al domani e fanno i padroni del mondo. Che si faccia la gavetta che ho fatto io, che si faccia vent’anni di concerti senza l’autotune prima di rompere il ca**o per essere stato cancellato. Perché prima di essere cancellati bisogna esistere“.

Morgan

Morgan: “Per me nessuno ha mosso un dito”

Anche Morgan è stato escluso molte volte da diversi programmi televisivi. “Sono stato cancellato da Sanremo, poi sono stato espulso dalla Rai, poi sono stato cancellato da X-Factor e in ultimo quest’estate mi sono stati tolti tutti i concerti, i contratti che avevo. E non sono pubblicato dalla casa discografica che mi ha strappato il contratto senza alcuna ragione vera.” – ha spiegato risentito il cantautore. Per lui, però, “nessuno ha mosso un dito“.

Infine, Morgan se l’è presa direttamente con i suoi colleghi: “Scandaloso che Jovanotti si metta a difendere Tony Effe e per il mio caso non abbia mosso un dito. E non solo lui, anche gli altri. Penso che siamo un paese di incapaci del senso di arte“.