Fedez sta male? La mamma: “Niente di grave”

Fedez preoccupa i fan: sta male? A chiarire la situazione è intervenuta la mamma del rapper, Annamaria Berrinzaghi.

Come gli altri artisti in gara alla prossima edizione di Festival, ieri Fedez ha presentato il brano con cui parteciperà alla kermesse a “Sarà Sanremo” con Carlo Conti. Durante la puntata, però, il rapper sembrava visibilmente turbato e in difficoltà.

Immediata la reazione dei fan, preoccupati che Fedez possa di nuovo stare male. A parlare della salute del rapper è stata sua mamma, Annamaria Berrinzaghi. Scopriamo cosa ha detto!

Fedez: cosa è successo a “Sarà Sanremo”

Durante la puntata di “Sarà Sanremo” andata in onda su Rai 1, Fedez sembrava in stato confusionale. Tanto che, dopo la presentazione del brano, il conduttore Carlo Conti lo ha accompagnato nel dietro le quinte.

Sui social la breve apparizione televisiva del rapper ha generato moltissimi commenti e l’immediata apprensione dei fan. In passato Federico ha sofferto di gravi problemi di salute mentale che, come ha riferito lui stesso più volte, lo hanno costretto a prendere 7 diversi tipi di psicofarmaci.

Fedez anteprima

Per ora Fedez non ha commentato direttamente la vicenda. A parlare è stata invece sua madre, Annamaria Berrinzaghi.

“Fedez sta male”: parla la mamma

La mamma di Fedez è stata contattata da Adnkronos che le ha posto alcune domande per capire quali siano le reali condizioni di salute del rapper. Lei, però, non si è sbilanciata ed ha semplicemente affermato che al momento non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Niente di grave, più di questo non voglio dire” – sono state le sole parole di Berrinzaghi.

Per il momento quindi, l’ipotesi più plausibile è che il rapper sia stato colto dall’emozione e non abbia retto allo stress di trovarsi di fronte alle telecamere dopo le ultime vicende che hanno riguardato la sua sfera privata.