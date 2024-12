Sanremo 2025: Carlo Conti “svela” il nome del 31esimo Big

Dopo aver annunciato che i Big di Sanremo non saranno 30 ma 31, Carlo Conti ha “svelato” il nome: scopriamo tutti i dettagli!

Poco prima della messa in onda del programma “Sarà Sanremo” Carlo Conti aveva rivelato che i concorrenti di Sanremo 2025 sarebbero stati 31 e non più 30 come precedentemente annunciato. La notizia ha suscitato molto stupore e interesse circa l’identità di questo misterioso concorrente.

Ma di chi si tratta? Durante la sua ospitata telefonica al programma “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, il direttore artistico ha svelato l’arcano.

Carlo Conti: “Qualcuno ci è cascato”

Pochi giorni fa Carlo Conti ha rivelato di aver aggiunto in extremis un ultimo concorrente tra i Big della kermesse. Il direttore artistico ha infatti dichiarato di aver ricevuto una canzone imperdibile e di aver così deciso di aumentare il numero dei Big da 30 a 31.

La notizia ha suscitato molto stupore, dal momento che la lista ufficiale dei concorrenti è stata resa nota già il 1 dicembre. Ieri, durante l’ospitata con Geppi Cucciari, Conti ha svelato l’identità del concorrente misterioso.

Si è trattato di un semplice scherzo, orchestrato ad arte dal direttore artistico di Sanremo 2025. “Qualcuno ci è cascato” – ha detto ridendo. Poi, per completare il siparietto, ha affermato che i 31esimi concorrenti saranno Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, due attori amici intimi del conduttore che ovviamente non hanno nulla a che fare con il mondo della musica.

Sanremo 2025: le ultime novità

Sempre durante l’ospitata telefonica, Carlo Conti ha anticipato che nella prossima edizione di Sanremo ci saranno parecchie novità rispetto agli anni passati. Tra queste la presenza di co-conduttori che non si sono mai visti sul palco dell’Ariston, tra cui forse la stessa Geppi Cucciari con cui stava parlando.

“Non mi sono mai pentito di accettare questa sfida. È un’occasione unica e irrinunciabile.“ – ha affermato il direttore artistico.