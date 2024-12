Jovanotti a Belve: “Dopo l’incidente avevo perso i miei colori”

Durante la sua intervista a Belve Jovanotti ha parlato del suo incidente in bici e di quanto è stato difficile riprendersi.

Martedì 17 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Belve con Francesca Fagnani. Tra gli ospiti anche Lorenzo Jovanotti: il cantautore ha affrontato moltissimi argomenti, tra cui la depressione della madre, la morte del fratello e anche l’incidente in bici avuto nel 2023. Ecco cosa ha raccontato.

Jovanotti: l’incidente in bici a Santo Domingo

Per Jovanotti il 2024 è stato un anno molto sfidante a livello fisico. Dopo l’incidente in bicicletta avuto a Santo Domingo, il cantautore è stato costretto a tenersi lontano dalla musica per intraprendere un lungo percorso di riabilitazione.

“Come si è sentito?” – ha chiesto Fagnani. “Disorientato completamente. Avevo perso i miei colori – ha risposto il cantautore -” avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”.

La depressione della madre e la morte del fratello

Nei momenti più intimi dell’intervista, Jovanotti ha condiviso il profondo legame con sua madre, la sua battaglia contro la depressione e il ricordo straziante legato alla perdita del fratello in un incidente aereo.

A proposito della mamma, Fagnani ha chiesto: “Lei ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere: c’è riuscito?“. “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere” – ha racconto Jovanotti – “Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto“.

“Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere. Per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime perché probabilmente sarebbero state troppe” – ha proseguito il cantautore.

Il fratello di Jovanotti è scomparso in un tragico incidente aereo: di lui conserva la Bibbia. “La prima volta che ho aperto questa Bibbia ho trovato una frase sottolineata del libro di Giosuè che dice ‘Sii forte e risoluto’. E io quella cosa lì me la dico tutti i giorni” – ha detto commosso.