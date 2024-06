Tony Effe e Chiara Ferragni stanno insieme? Le ultime indiscrezioni

Tony Effe e Chiara Ferragni sono stati fotografati insieme ad un gruppo di amici in un ristorante milanese: ecco cosa c’è fra i due.

Negli ultimi si parla moltissimo di una possibile love story tra Chiara Ferragni e Tony Effe. I due infatti si sono scambiati un sacco di like e commenti su Instagram, si sono mostrati con indosso la stessa maglietta di Miu Miu e sono anche stati paparazzati in un ristorante di Milano in compagnia di un gruppo di amici. A chiarire la natura dei rapporti tra i due è stata Deianira Marzano, che ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

Le parole di Deianira Marzano

Secondo le ultime dichiarazioni dell’esperta di gossip, tra i due ci sarebbe solo una bella amicizia. “Avete visto cosa è successo tra Taylor Mega e Chiara? Taylor ha messo una t shirt con scritto ‘Sentiti ridicola’. Poi Taylor ha messo un post con la musica di Achille Lauro e Chiara con una canzone di Tony Effe. Io volevo capire di più su questa storia.” – ha esordito Marzano a Radio Marte.

“Io ovviamente l’ho contattata per chiedere spiegazioni e lei ha parlato. Chi? Chiara, la mia amica Ferragni.” – prosegue – “L’ho sentita e le ho chiesto delucidazioni su questa cosa lui e lei mi ha risposto “no, tra me e lui c’è solo un’amicizia, no story”.

“Se sono autorizzata a dire questo? Certo, mi ha autorizzato, lei con me devo dire che è gentilissima. Non stanno insieme ‘no story’. Perché lei lo sai che parla un po’ inglese e io riporto i messaggi per quello che sono davvero”.

Un periodo difficile per Chiara Ferragni

Dopo mesi, Chiara è tornata a parlare con i suoi follower rivelando di star attraversando un periodo molto difficile. “Sono in ufficio, è passato un po’ da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi.”- esordisce l’influencer nel videomessaggio.

“Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo“.