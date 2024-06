La moglie di Pino Daniele rivela: “Non ci siamo detti tutto”

In una recente intervista Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con il cantautore.

Fabiola Sciabbarrasi è tornata a parlare della sua storia d’amore con Pino Daniele ai microfoni di Radio Marte. Nonostante si fossero allontanati, i due sono rimasti legati fino alla prematura scomparsa dell’artista napoletano nel 2015. Nell’intervista Fabiola ha ripercorso la loro storia ed ha rivelato i suoi più grandi rimpianti.

Le parole della moglie di Pino Daniele

Negli ultimi anni prima della scomparsa di Pino Daniele, tra lui e la moglie si era creata una profonda frattura tanto che il cantautore aveva iniziato a frequentare un’altra donna, Amanda Bonini. “Noi ci eravamo allontanati.” – rivela Fabiola.

“Ma sono consapevole che quella fosse solo una fase di transizione. Avevamo smesso di riconoscerci. Io avevo smesso di essere ciò che lui aveva sempre visto, avevo ripreso a lavorare, lui era diventato ciò che io non ero abituata a vedere e quindi ci siamo scontrati.”

“Le cose si sarebbero sanate” – prosegue l’ex moglie di Pino Daniele – “e sarebbero tornate come prima se il destino non avesse deciso diversamente. Avevamo tutti e due l’intelligenza di capire che quello che avevamo era qualche cosa di unico e che un frangente importante comunque non ha il potere di cancellare tutto il resto”.

Massimo Troisi: un cupido d’eccellenza

A proposito di come è iniziata a storia d’amore tra lei e Pino Daniele, Fabiola racconta: “Il nostro rapporto d’amore nasce per caso, abbiamo avuto un cupido d’eccellenza, Massimo Troisi. Il nostro primo saluto è avvenuto a casa di quest’ultimo. Nella mia vita è entrato prima Massimo, conosciuto dopo una sfilata a Piazza di Spagna.”

“Mi aveva invitata insieme a tutto il gruppo di lavoro a casa sua. Poiché ho sempre amato poco gli inviti corali e la troppa socializzazione, poco dopo essere arrivata a casa sua avevo deciso d’andarmene: Troisi si era offerto d’accompagnarmi“. Ed è proprio in quel frangente che la giovane donna viene presentata da Troisi a Pino Daniele con delle parole che si sono rivelate profetiche: “Ti presento la donna della tua vita”.

Pino Daniele

Il più grande rimpianto di Fabiola

Negli anni, Sciabbarrasi ha avuto un grande rimpianto: “Di non esserci detti tutto. Il tempo non basta. Non abbiamo avuto il tempo di esserci detti tutto. Questo è il mio grande dolore. C’è bisogno di dirsi tutto, di chiedersi scusa e c’è bisogno di perdonare“.

Alla domanda del giornalista se lo avesse mai sognato, ha risposto così: “Sì, poco tempo fa, vestito di bianco. Era sorridente, ironico, burlone come il solito. Lui amava il bianco, soprattutto d’estate. Mi chiedeva dei suoi figli. Era un sogno di luce. L’ho visto sereno. È in pace“.