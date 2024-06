Geolier cambia casa: acquistata villa da sogno ai Campi Flegrei

Geolier ha comprato casa nella sua amata Napoli: una villa con piscina panoramica costruita su tre livelli ai Campi Flegrei.

In un’epoca in cui molti giovani sognano di lasciare le proprie radici in cerca di fortuna altrove, c’è chi decide di percorrere la strada opposta, reinvestendo nella propria terra quel successo conquistato con talento e dedizione. È il caso di Geolier, il celebre rapper cresciuto tra gli angusti vicoli di Secondigliano, che ha annunciato il suo trasferimento nei pittoreschi Campi Flegrei, sfidando le paure del bradisismo che negli ultimi tempi hanno spinto molti a fuggire dalla zona.

Geolier: un acquisto fuori dal trend

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’azione di Geolier non è tanto una fuga quanto un ritorno alle origini, una dichiarazione d’amore per la Campania e per le sue indefettibili bellezze. Acquistando una sontuosa villa nel cuore dei Campi Flegrei, Geolier si dimostra non solo legato alla sua terra natale ma anche determinato a valorizzarla, scegliendo un’abitazione che offre una vista mozzafiato su alcuni dei paesaggi più iconici della regione, come Capri e il Golfo di Napoli.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Dettagli della dimora

La nuova dimora del rapper, finora di proprietà della Knight Immobiliare, sorge all’interno di un esclusivo parco privato e si sviluppa su tre livelli, coprendo un’area di circa 400 metri quadri. La villa è una vera e propria oasi di lusso e comfort, dotata di ogni comfort: un ampio salone con annessa cucina, quattro camere da letto, sette bagni e naturalmente terrazzi attrezzati con gazebo, da cui godere della vista mozzafiato.

A completare il quadro dei lussi, troviamo una palestra privata con vasca idromassaggio, sauna e una vasta area esterna di circa 1500 mq che ospita una piscina a sfioro, perfetta per godersi il clima mite della Campania in tranquillità e privacy. Una vera e propria villa da sogno.