La band, che presto salirà sul palco di Sanremo 2024, è diventata nota vincendo la 14esima edizione di “Amici”: non poteva quindi mancare il ringraziamento alla regina dello show, Maria De Filippi.

I The Kolors devono moltissimo a Maria De Filippi, per questo in occasione di un comunicato stampa in vista delle loro prossima partecipazione a Sanremo, il gruppo non ha potuto fare a meno di rivolgere parole di affetto all’amatissima presentatrice. Stash, frontman della band, ha dichiarato: “Maria è la vera mamma di questo progetto artistico. Ha creduto in noi. La sento spesso ed è la prima persona a cui mi rivolgo quando ho bisogno di un consiglio”.

I The Kolors e il loro percorso dopo “Amici”

“Nel 2015 dopo Amici “– racconta Stash – “c’era stata la possibilità di fare qualche palazzetto ma per fortuna abbiamo aspettato. Mi sento di dire che questo è il momento migliore perché abbiamo la possibilità di raccontare più fasi del nostro percorso e sarà veramente una grande festa”. Per quanto riguarda il nuovo album, il cantante dichiara : “Sarà una decisione di team e non sappiamo dire se uscirà a breve o ci vorrà ancora qualche mese. Quello che posso dire però è che nel 2024 uscirà un bel po’ di musica The Kolors”. Attendiamo quindi curiosi le loro novità discografiche.

The Kolors: cosa faranno dopo Sanremo

Dopo il Festival, i The Kolors torneranno a suonare dal vivo con due concerti fissati ad aprile e a giugno. Il 3 aprile suoneranno al Forum di Assago di Milan, mentre il 20 giugno saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Ci stiamo lavorando tanto perché quello è il momento in cui veramente riusciremo a dire grazie a tutte le persone che in questo momento glorioso del nostro percorso ci stanno dando la possibilità di fare quello che abbiamo sempre sognato di fare” ha dichiarato la band.

