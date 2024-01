Il 19 gennaio, a Los Angeles, i corpi dei due musicisti e della moglie di Mendez sono stati trovati privi di vita. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire.

Si tratta di un grave lutto nel mondo della musica elettronica e della scena post punk industriale. Il 19 gennaio infatti sono stati trovati morti John Juan Mendez, in arte Silent Servant, sua moglie e Luis Vasquez, in arte The Soft Moon. Le circostanze in cui sono avvenute le morti sono ancora da chiarire ma si parla con sempre maggiore insistenza di un’overdose da fentanyl a seguito di un festino. Secondo altri si sarebbe trattato di un incidente.

The Soft Moon e Silent Servant: la notizia della morte

La notizia della morte dei due artisti è stata affidata ai social. Sul profilo Instagram di The Soft Moon è infatti comparso un post che dice: “Con grande tristezza annunciamo che il nostro caro amico Luis Vasquez ci ha lasciati. I nostri cuori e i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutte le persone che lo amavano. Chiediamo il rispetto della loro privacy in un momento così delicato. Se avete anche solo un ricordo di Luis – non importa che foste suoi amici stretti o meno – sentitevi liberi di condividerlo. Questa è una grande perdita e i nostri cuori sono spezzati”.

The Soft Moon: il ricordo

In questi giorni tanti artisti hanno condiviso sui social belle parole per onorare la memoria dell’artista prematuramente scomparso. “Ci siamo conosciuti per la prima volta in un’estate infinita a Berlino più di dieci anni fa, quando tutto era solo un promettente inizio” – ha scritto ad esempio Margot Heart – “Luis, sei stato in grado di sublimare i traumi in trionfi, e di usare la tua creatività come profonda catarsi. Avevi un talento immenso nello scrivere canzoni che erano allo stesso tempo inquietanti e in cui si sentiva la sofferenza della vita. Eri un vero artista, ti sei connesso con tantissime persone in tutto il mondo che hanno provato le stesse cose che provavi tu. Eri una persona di rara dolcezza. Ci mancherai”.

Riproduzione riservata © 2024 - NM