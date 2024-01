Muore a 82 anni Frank Farian, conosciuto per essere stato il fondatore dei Boney M e dei Milli Vanilli: segnò la storia della musica disco e pop.

Frank Farian, il produttore musicale tedesco che ha segnato un’epoca con la creazione della band disco Boney M e dei Milli Vanilli, è morto all’età di 82 anni nella sua casa di Miami. Il mondo della musica piange la sua morte. ricordando la sua carriera segnata da successi planetari e scandali. La triste notizia è stata resa nota dalla famiglia del musicista, citata dalla Bbc.

Frank Farian all’apice della disco music

Nato Franz Reuther nel 1941 a Kirn, nel sud-ovest della Germania, si è formato come chef mentre perseguiva anche una carriera musicale, prima come cantante e poi come produttore. Ha lavorato anche con artisti del calibro di Meat Loaf e Stevie Wonder, e si stima che abbia venduto circa 800 milioni di dischi in tutto il mondo

Solo nel 1976 Frank Farian ha fondato i Boney M, diventandone produttore e songwriter: il gruppo ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali con una serie di singoli di successo come “Daddy Cool”, “Rasputin” e “Rivers of Babylon”.

Lo scandalo con i Milli Vanilli

Oltre ai Boney M, Frank Farian ha creato il duo Milli Vanilli, che ha ottenuto un successo straordinario negli anni ’80. Tuttavia, la carriera del duo è stata travolta da uno scandalo all’inizio del decennio successivo, quando è emerso che le voci dei due “cantanti” non erano in realtà quelle che si ascoltavano sui loro dischi. A seguito di questa rivelazione, il Grammy Award come miglior nuovo artista è stato revocato al duo.

Nel 2022, Farian ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico al cuore e di aver inserito una valvola cardiaca di maiale, che ha detto di avergli salvato la vita. La sua morte oggi segna la fine di un’era nella musica disco e pop, che nonostante le controversie avrà sempre un ricordo indelebile delle sue canzoni, le più amate e riconoscibili della disco music.

